Revoca TEPJF sanciones a perredistas que apoyan a AMLO

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó hoy las sanciones de 30 días de suspensión como militantes del PRD de un grupo de perredistas, entre otros Carlos Sotelo y Pablo Gómez, quienes habían siso castigados por suscribir el Acuerdo de unidad de las izquierdas promovido por Andrés Manuel López ObradorAdemás de esos dos perredistas, recuperaron la vigencia de sus derechos partidistas Dorisol González, Víctor Hugo Romo y Héctor Yescas, pues los magistrados consideraron que el procedimiento por el que fueron sancionados no se apegó a los Estatutos del PRDDe acuerdo a la sentencia, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD debió integrar los expedientes y fundamentar y motivar por qué era urgente tomar la medida disciplinaria, y enviarla a la Comisión Jurisdiccional del PRD, como marca el artículo 103 del EstatutoEn cambio, el CEN integró una comisión de 3 personas que eran los denunciantes, para que realizara la integración de los expedientesCon ello no se garantizó el principio de presunción de inocencia, establecieron los magistrados José Luis Vargas y Fuentes BarreraFuentes agregó en la discusión que el requisito estatutario es indispensable, no se cumplió y “si no se ha cubierto este presupuesto previo por obvias consecuencias jurídicas se vicia el procedimiento” y con ello sí podría haber violación al principio de presunción de inocenciaahc