La mejor versión de ti: ¿Depresión?

Cuantas veces te has sentido desanimado, angustiado, con esa sensación que oprime el pecho, que sientes que no puedes respirar, que sudas demás.Te conviene seguir leyendo; la vida o el mundo, tal cual esta, nos lleva a vivir de prisa, nos lleva a trabajar mucho para darle lo mejor a la familia o incluso por la realización personal.Desde hace años, decían que la depresión sería la enfermedad del siglo XXI, y efectivamente ha cobrado fuerza.Incluso, mucha gente ya se autodiagnóstico como depresiva y muchos no saben que lo están. En sí, cada vez nos volvemos más carentes de esa fuerza interior para salir adelante, es un tema más profundo, lleno de muchos matices, pero vamos a sintetizar.Supongamos que un día te levantas con el mejor ánimo y con una gran “actitud” y todo va bien, pero comienza a llover y tu actitud se viene abajo.Es un buen momento para madurar las emociones, identificarlas. Si tienes desanimo, lo primero es saber cuál es la causa, no busques pretextos, cual es la verdadera causa, en el fondo sólo tu lo sabes.Después necesitas saber cuáles son las soluciones posibles y trabajarlas. Algo muy liberador es escribir, pero escribir como desahogo, recuerda que una mente saturada de emociones negativas, a veces no ve la solución, por eso, traslada el problema hacía otra persona, imagina que es la situación que atraviesa un amigo, así será más fácil.Lo segundo, es hablarlo, no te quedes con lo que sientes, acércate a personas que estén dispuestas a escucharte incluso un psicólogo.Haz ejercicio, sino naciste siendo el más deportista, con una buena caminata con ritmo, libera endorfinas lo mismo que consumir un chocolate que es considerado antidepresivo natural.Arréglate, aunque no tengas ganas, aunque no tengas un plan, arreglarte es para uno mismo.Haz una lista de todas las cosas buenas que te han sucedido, deja de estar revisando lo malo, “donde pones tu atención es lo que crece”, ¡Enfócate en lo positivo!No dejes de hacer actividades, lleva una agenda, organiza tu tiempo, muchos confunden depresión con el aburrimiento.Come sano, recuerda que no solo el cuerpo necesita nutrientes, principalmente el cerebro requiere esos nutrientes, para estar bien incluso emocionalmente.Ponte un freno, ¡di basta! cuando le estés dando vueltas a lo negativo, por eso algunos llaman a la mente “la loca de la casa”, sin duda la puedes ocupar para lo bueno de la vida.Ten una actividad que te relaje, algunos pintan, otros tejen, son actividades que sirven para la concentración y ayudan a combatir la depresión.Cuando no estés bien emocionalmente bien, evita las bebidas alcohólicas, porque el alcohol deprime.No busques excusas para aislarte o hacer cosas como tomar en exceso, nadie va a vivir por ti, no hay nada más mágico que tu voluntad por cambiar.No tengas miedo de estar contigo, no lo confundas con soledad, regálate ese momento de amor propio, corrígete pero no te juzgues tan fuerte, no seas tan duro contigo. Recuerda que el amor propio es lo que nos hace darnos a los demás.No vivas en el pasado, porque ya se fue, no futurices porque eso crea mucha ansiedad.Vive tu presente entregándote completamente a él en cada instante, cada momento.Y finalmente rodéate de gente positiva, no te compares con nadie y se siempre la mejor versión de ti mismo.