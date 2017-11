¡Alerta ciclistas! tres atropellados por mes en Tulancingo

Publicidad

A inicios de esta semana sucedió el accidente vial número 37 que involucra a ciclistas durante el año, lo que da una media de tres cada mes en Tulancingo.De esta forma la detalló el director de Tránsito y Vialidad de Tulancingo, Juan Carlos Lazcano Montes, quien consideró que las causas de los accidentes son por descuidos de los ciclistas como circular en sentido contrario.Aunque también apuntó que los accidentes son provocados por los automovilistas.Por lo anterior, el funcionario recomendó a los ciclistas acatar los lineamientos del reglamento de tránsito, como respetar el sentido de las calles; ya que muchos de ellos prefieren circular en sentido contrario a los automovilistas.“Imagino que se sienten más seguros al ver los carros de frente, pero en las esquinas es donde viene el problema mayor, ya que un automovilista no se espera que al dar la vuelta se tope con un ciclista”, aseguró el director.Un ejemploEl caso más reciente ocurrió la mañana del pasado martes, cuando en la céntrica esquina de 21 de Marzo y Juan C. Doria, un colectivo impactó a un ciclista que se dirigía a su trabajo.De acuerdo a lo señalado por testigos, el hombre de 53 años de edad que venía a bordo de su bici tipo turismo, descendía por la calle de Doria hacia 21 de Marzo, pero en la esquina, la colectiva no se percató de su presencia y lo arrolló, causándole una lesión en el tobillo derecho.