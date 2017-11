Denuncian atropellos exvigilantes de Mazda

Publicidad

Piden guardias de seguridad que la empresa que los contrato para la vigilancia de la planta automotriz MAZDA en Salamanca respeté los acuerdos establecidos en sus contratos y se les liquidé conforme a la ley.Son más de 200 elementos de seguridad privada de la empresa G4S Private Security Services S.A. de C.V. en el municipio a quienes no se les está liquidando conformé a las prestaciones de ley que les corresponde, luego de trabajar durante un tiempo como guardias en Mazda.La mañana de ayer, alrededor de 35 vigilantes se dieron cita en las oficinas de la Procuraduría del Trabajo Previsión y Social de Salamanca, para asesorase de manera legal ante las situaciones en que se están dando sus liquidaciones o bonos de compensación por parte de la empresa que los contrato para la vigilancia.“Nos quieren liquidar con muy poco, y como Mazda ya cambio de empresa quieren que firmemos la renuncia voluntaria. Si la firmamos nos van a contratar en la ISIS que es quién se encargara de la vigilancia ahora pero yo tengo un año, solo me quieren dar como mil pesos”, comentó uno de los vigilantes.Los afectados indicaron que si no llegan a un acuerdo estarán acudiendo a otras instancias para resolver este conflicto y no descartan una posible demanda laboral.“Ahorita lo que hicieron como va entrar la nueva empresa ISIS Seguridad Integral hicieron firmar renuncia a todos por adelantado, sino no nos van a contratar pero yo no quiero firmar porque es muy poco”, argumentó otro de los guardias.