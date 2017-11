Faltan certificados, temen perder ciclo

Publicidad



Mortificados los papás, recordaron que en la Preparatoria ya les habían dado una prórroga para entregar dicho papel, puesto que es un requisito de las prepas incorporadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para llevar un mejor control, pero el plazo venció ayer y mantienen incertidumbre.

Padres de familia procederán legalmente contra autoridades educativas de la Secundaria Reyes, por no entregar certificados a muchos alumnos.El señor Juan Caratachea, representante de un grupo de padres de familia de alumnos que estudian el primer grado en la Preparatoria “Natalio Vázquez”, dijeron para Al Día estar cansados de dar vueltas a la secundaria Reyes (de donde egresaron) para exigir el documento que los acredita que cursaron su nivel secundaria en esa institución.Por lo cual, decidieron proceder legalmente contra quien resulte responsable, ya que por sus asuntos sindicales es por lo que se entorpece la formal entrega de la documentación.Además denunciaron que no existe un director como tal en esa escuela que desahogue los asuntos de esta índole y ambos subdirectores de los dos turnos se echan la bolita.Ellos temen que sus hijos pierdan el ciclo escolar en el que ya cumplen más de tres meses de clases y en el que ya invirtieron dinero, tiempo y esfuerzo.Por su parte, Héctor Castro, director de la Preparatoria “Natalio Vázquez”, lamentó esta situación al sostener que sólo de esa secundaria tuvieron problemas con dicha entrega de papeles, del resto del alumnado que procede de otros planteles no hubo ningún problema.