Madrugan por boleto y se quedan con las ganas

“Es una burla para el público; vengo desde Irapuato, tomé un camión para venir acá y sí se siente gacho, le batallamos con tal de ver un partido de futbol y salen con esto”, dijo el aficionado de Chivas Alfredo Rangel.



“El boletaje para los días de venta general está agotado”, dicta el comunicado. “Las taquillas abrirán de nuevo el sábado a partir de las 10:00 Hrs., día de partido, con el resto de boletos disponibles de acuerdo a lo que establece el reglamento municipal”.



“Lo que pasa siempre, que la reventa es pura mafia, están todos conectados y la hacen, es una frustración y una impotencia que te cierren las taquillas”, comentó Ricardo muñoz, aficionado del León, quien se quedó sin entradas para el juego de mañana entre la Fiera y el Rebaño.

Enojados, decepcionados y frustrados, así, al no poder conseguir un boleto para el juego de mañana. A una hora de haber abierto las taquillas, en el primer día de venta general, éstas se cerraron con la dura explicación:Fueron pocos los que alcanzaron a comprar su acceso para el juego entre León y Chivas por la última jornada del Apertura 2017 y muchos otros los queComo es una costumbre para los juegos ante “grandes” rivales del León,, hasta llegar a la entrada de la Feria de León.En punto de las 10 de la mañana, las taquillas abrieron y comenzó la venta al público en general, con precios de 200 pesos para cabeceras, 400 en Preferente y 500 para Zona A. Sin embargo,, información confirmada por los vigilamtes de las taquillas.Apenas pasaban las 11 de la mañana cuando. La venta se detuvo y las taquillas comenzaron a cerrar al ya no haber boletaje disponible. Tampoco habrá para hoy.Llegaron los reclamos. No era para menos., quienes no siquiera llegaron a la taquilla y nadie les avisó el cierre.Ante los reclamos constantes, la directiva del León emitió un breve comunicado en Twitter.Elementos de la Policía Municipalque presuntamente revendían boletos a los aficionados que se encontraban en los alrededores de las taquillas del estadio.En reventa, los boletos se vendían ayer en 400 pesos para las cabeceras, 650 en preferente y 800 para la Zona A.