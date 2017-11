Garantizan buen alumbrado alrededor del Metropolitano

Publicidad

A un día del arranque del Festival Internacional del Globo (FIG) algunos alrededores del Parque Metropolitano lucen a media luz con alumbrado público insuficiente y tramos con falla total.Pero personal de la Dirección de Obra Pública Municipal aseguró que restablecerán el servicio en las vialidades aledañas antes del evento.Durante un recorrido realizado por am en las inmediaciones de la sede se pudo constatar la insuficiencia e incluso ausencia de iluminación en las calles que usarán los asistentes para llegar.En las cercanías del acceso norte, ubicado en la avenida Amazonas, hay lámparas de vapor de sodio, que emiten luz amarilla; sin embargo estás a casi 10 metros de la orilla de la calle, por lo que su iluminación resulta deficiente para automovilistas y peatones.La situación es similar en el acceso oriente, que se encuentra al avanzar por la calle Sábila. Allí hay tramos sin una sola lámpara.Al acercarse al acceso sur, que es por la puerta principal del parque, los conductores también podrían enfrentar dificultad visual.En los carriles para circular del distribuidor vial Benito Juárez al cruce de Morelos y Adolfo López Mateos, varias luminarias no funcionaban la noche del martes.También en la parte posterior del parque, en la vialidad para acceder a El Molino y que es usada para guiar a los visitantes a la zona de campamentos, hay tramos donde el alumbrado no funciona.