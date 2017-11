No quieren alianzas con el PRI

Publicidad

Acabar con la violencia política hacia la mujer, abrir puertas a los jóvenes y la conveniencia de pactar alianzas rumbo al 2018 fueron los temas en el debate entre los candidatos a la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Los tres aspirantes, el senador zacatecano Carlos Puente Salas; el diputado federal guerrerense Arturo Álvarez Angli y la diputada local leonesa Beatriz Manrique Guevara, participaron ayer en León en el cuarto de los seis debates públicos, antes de convocar a la militancia a votar por el mejor liderazgo.El tema de las alianzas electorales fue motivo de diferencia entre Puente Salas y Manrique Guevara.“De nada le sirve al partido ser acompañante mudo, sea cual sea la fuerza política, si el PVEM tiene con qué, vayamos adelante y no una alianza en donde seamos monitos de palo”, recalcó Manrique.Pero Puente Salas defendió las alianzas como la que hicieron en el Estado de México con el PRI, “porque eso evitó que ganara el populismo. Primero es México, sí a que el partido crezca, pero no a costa del País, hay que ver lo que está en juego”.Aunque nada está definido en Guanajuato, para los verdes competir por la Gubernatura es una carrera que pueden ganar solos.“Yo diría que en Guanajuato el Verde tiene una presencia importante, incluso mayor de la media nacional, pero el Verde está en una gran oportunidad de ir a contender solo en Guanajuato y que tuviéramos una posibilitad real de competir”, señaló el actual dirigente nacional del PVEM, Puente Salas.Uno de los temas en que se centró el debate fue las mujeres y Manrique Guevara resaltó la necesidad de colocarlas en puestos donde se tomen decisiones.“Dicen que está prohibida la discriminación y con eso debería bastar, pero no es así, a la mujer hay que mandarla a competir, que sean la base, hay muy pocas mujeres decidiendo”, resaltó la diputada.Álvarez Angli fue tajante: “Necesitamos dejar de crear machos”, señaló.En el tema de la apertura del partido a la ciudadanía, presumieron el proceso que están llevando a cabo y que no hace ningún otro.“El Verde nunca le ha cerrado la puerta a nadie, somos un partido abierto”, mencionó Puente Salas.Ante los “millenials”, coincidieron en la necesidad de recuperar la confianza en los partidos políticos.