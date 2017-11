Reprocha delegado ‘aventar la pelotita’

Publicidad

Javier Aguirre Vizzuett, delegado de la Secretaría de Gobernación, reclamó al Municipio de León y al Gobierno del Estado de Guanajuato que le achaquen al Gobierno Federal toda la responsabilidad en materia de seguridad.“La frase de moda en los últimos meses es que los delitos son exclusivamente del orden federal, es totalmente erróneo; es una corresponsabilidad que se debe desarrollar en las tres instancias de gobierno, con responsabilidad y participación de los tres órdenes”, enfatizó Aguirre Vizzuett.Lo anterior se discutió ayer durante la presentación de la estrategia nacional del Sistema de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA).Con el alcalde Héctor López Santillana por un lado y el Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, por el otro, el delegado reiteró que el Grupo de Coordinación de Seguridad que encabeza el gobernador Miguel Márquez Márquez no es suficiente para erradicar la violencia que azota a Guanajuato.“El Municipio de León hace un esfuerzo importante en materia de seguridad, pero obviamente los resultados no son los que requeríamos, ni los que esperamos, ni los que quisiéramos a corto plazo.“Entiendo que el Secretario (de Seguridad Pública) por órdenes del Alcalde (Héctor López Santillana) hace un trabajo serio y se lo reconoce la Federación, pero no es suficiente”, añadió Aguirre.El delegado aceptó que desde hace 20 años los Gobiernos han fallado en el país en la gestión de temas de seguridad, salud, educación, desarrollo social y familiar, entre otros.“La gente está cansada de vernos a los políticos pelear y aventarnos la pelotita... sin echarnos culpas, ni personalizarlo en alguien, es la corresponsabilidad de todos”, insistió.El secretario Luis Enrique Saldaña Ramírez no habló, pero López Santillana contestó que estos temas no se deben partidizar.“Creemos que la suma de esfuerzos de los tres ordenes de Gobierno es como verdaderamente se pueden resolver (las problemáticas de todo el país), estos son temas que no se deben ni partidizar ni secuestrar por ninguno. Son temas prioritarios para lograr la transformación de nuestro México”, comentó el Presidente Municipal.