¿Tus hijos ya saben lo que quieren ser de grandes?

A 20 mil estudiantes de secundaria y preparatoria del estado de Guanajuato se les orientará para que elijan bien una carrera y les darán opciones de escuelas para que no dejen de estudiar.Ayer en el Poliforum inició el Forum Educativo Vocacional y Profesiográfico, cuya misión es “facilitar información a los estudiantes y sus familias para un mejor análisis de sus habilidades, toma de conciencia de su realidad y planificación de su proyecto de vida”.Al inaugurar el espacio el alcalde Héctor López Santillana aconsejó a los jóvenes ver un mejor futuro y no tomar una decisión basada en el mundo actual.“Es importante que su decisión no esté basada en el mundo actual, su decisión tiene que ver con esa construcción de sueños e imaginarse un mejor futuro. Actualmente en León existen empresas de 18 países diferentes, a ustedes les va a tocar trabajar en empresas que hoy ni siquiera nos imaginamos”, dijo el Alcalde.Dentro de los talleres “Proyecto de vida y orientación vocacional” se les hacen tests a los muchachos para encontrar su vocación.Carlos Venegas Guerrero, psicólogo clínico, comentó que hoy las carreras más atractivas para los estudiantes son las de ciencia y tecnología, y las que menos escogen son las relacionadas con humanidades.“El hecho de que los chicos sepan qué les interesaría estudiar les da luz para saber en dónde empezar a buscar”, aseguró.“(Los test de vocación) a un 50% de los estudiantes les da claridad, porque no solamente es de ‘yo quiero estudiar esto’, se involucra cercanías de las escuelas, solvencia económica, que la familia apoye... todas estas cuestiones se tienen que analizar”, añadió Venegas Guerrero.El director de Educación Municipal, Jonathan Jesús González Muñoz, mencionó a los estudiantes que “cuentan con el acompañamiento del Municipio y sus autoridades educativas para ayudarles a tomar la mejor decisión”.El foro que termina mañana y tiene horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, tiene un pabellón del emprendimiento y la innovación en donde participan instituciones de capacitación para el trabajo como el CIPEC, CECATI, IECA; empresas, consulados, parques de innovación e incubadoras, y área de preparatorias.