VIOLENCIA, ACEPTACIÓN

El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, se despoja del tono defensivo del gober Márquez y su dúo dinámico, Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, cuando les cuestionan de la inseguridad.En reunión con el Parlamento Ciudadano aceptó hay un problema serio y que mal haría cualquier autoridad en minimizarlo, pues los números de Guanajuato antes y ahora así lo dicen.Señaló que están abiertos a la crítica pero también a las propuestas concretas. Por lo pronto ayer se llevó la tarea de poner lupa en la necesidad de rediseñar una estrategia integral de prevención de la violencia.La asociación Parlamento Ciudadano, que encabeza el arquitecto Jaime Gallardo, recibió ayer en su reunión mensual al secretario de Gobierno en el Estado, Gustavo Rodríguez Junquera. El tema era explicar el avance de la Brigada Militar que albergará a 3 mil 200 elementos en Irapuato, pero eso era el motivo para hacerle notar al representante del góber Márquez, la gran preocupación por la inseguridad.En tono cordial fue en todo momento el encuentro, pero el funcionario sí se llevó tarea a casa. Respaldaron el apoyo con la Brigada Militar, y nadie se acordó ni para bien ni para mal del programa Escudo, el problema, le insistieron, está en otro lado, en las colonias y comunidades donde las acciones de todos los niveles de Gobierno no se notan, ni con el cacareado plan Impulso Social.La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja, puso el ejemplo del polígono de Lomas de Medina, en donde no hay una secundaria, ni Centro de Salud, y, al igual que muchas otras, hay una carencia de empleo digno cercano a sus viviendas y están sin regularizar.La Rectora de la Humani dijo que presentó a un funcionario la propuesta de un programa específico que blinde contra las adicciones a niños y adolescentes en zonas marginadas y de mayor violencia, pero “me decían que el tema electoral el próximo año podría complicar eso”. Se guardó el nombre, pero es muy grave si algunos de los servidores públicos creen que por la elección el trabajo debe relajarse.Otro tema fue el del nuevo Sistema de Justicia Penal y la famosa “puerta giratoria”. Gustavo les dijo que parecía iba a salir la reforma constitucional para garantizar que a quienes detienen con armas de fuego y por robo de combustible sigan su proceso en prisión preventiva, pero simplemente no camina. Las iniciativas ya están presentadas en el Senado y en la Cámara de Diputados desde hace buen rato.El abogado Paulino Lorea se refirió al binomio corrupción-inseguridad muchas veces inseparable, y para muestra muchos botones, y citó a Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tabasco. El Secretario le dijo que no es el caso de Guanajuato. El penalista les reconoció que ahora la Procuraduría atiende más rápido las denuncias, sí, pero no las resuelve. Ups...El ex dirigente zapatero, Demetrio Martín Dueñas, preguntó el cómo contrarrestar la mala imagen que dejan reportajes como el de NewsWeek Español que difaman a Guanajuato. A lo que respondió Maricela Aranda así: “No nos están difamando, lo que está pasando es muy grave, y no se debe criminalizar el uso de sustancias adictivas, es un problema de salud pública, como el del alcohol”.El nuevo Mando Único Policial al que se sumaron Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro y Salamanca, ya cumplió dos meses y el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, asegura que hay resultados. Sus números le dicen que hay índices delictivos a la baja en robo a vivienda, transeúnte y otros, pero es muy temprano todavía como para echar campanas al vuelo en una estrategia que apenas y toma forma.En el Estado esperan que se defina pronto el Ayuntamiento de Apaseo el Grande de entrar al Mando. “Esperábamos esta semana a Apaseo el Grande, el Alcalde ha mostrado disposición, pero hace unos días declaró que estaba en duda, esperamos aterrizar ya para cerrar esa franja (con más problema de huachicol)”, dijo ayer Rodríguez Junquera. Con Pueblo Nuevo ya perdieron la esperanza que se sume.El Municipio de León canceló de último momento el evento público programado a las 5 de la tarde sobre la segunda entrega de viviendas del Complejo El Duraznal. Se supo que la razón fue una cita con el gobernador Márquez para lo más importante hoy: definir proyectos para el presupuesto del 2018.El Gobernador está recibiendo a los alcaldes que lo están pidiendo para afinar ese tema. La propuesta de ingresos y egresos que enviará Márquez al Congreso del Estado está casi lista para ser presentada.Luego de que el Gobernador acudió el lunes a recibir un reconocimiento del Coneval por la implementación del Sistema Estatal de Evaluación, tocó turno al director general del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg), Enrique Ayala, para presentar la estrategia, de la que aseguró que hay una garantía de continuidad al cambio de administración.Y es que, explicó el titular de Iplaneg en un panel del evento organizado por Coneval, que en Guanajuato el Sistema lo dirige un Consejo Estratégico de Evaluación conformado por diversas dependencias públicas, pero también por consejeros ciudadanos. El objetivo es evaluar no sólo la política social, sino programas claves de Educación, Salud, Economía, Seguridad y Buen Gobierno.El secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Gerardo Morales Moncada, participó en la tercera sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en la que se revisaron los resultados por entidad federativa de la reciente Medición de la Pobreza 2016 de la Coneval.En su mensaje en la reunión, el funcionario estatal destacó que en Guanajuato se registró una reducción de la pobreza extrema y el incremento en la cobertura de derechos sociales básicos. Eso, dijo, permite que la estrategia Impulso Social se fortalezca en el marco del Plan Estatal 20-40 (en elaboración).Al momento en las 339 zonas Impulso de los 46 municipios se han invertido 7 mil 800 millones.