Mexicanos trabajan bajo condiciones deterioradas

“Aprendimos que la población económicamente activa que era el objeto de estudio ahora resulta que ésta se transforma y ahora se va a llamar otra vez fuerza de trabajo. Junto a esto hay otros cambios que tienen que ver con que grupos de población que habían sido considerados como población trabajadora ahora ya no lo van a ser”, señaló.

Según Emma Liliana Navarrete López, Profesora e Investigadora del Colegio Mexiquense, cerca del 60% de la población trabajadora en México se encuentra bajo condiciones deterioradas; además señaló que las actividades de cuidados, domésticas y de aprendices en empresas deben considerarse empleo.Como parte de las actividades del Seminario Permanente de Estudios de Trabajo en la UG sede San Carlos, la académica presentó su libro "No todo trabajo es empleo, avances y desafíos en la conceptuación y mediación del trabajo en México".Ante estudiantes y académicos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Navarrete López abordó las principales problemáticas en materia de empleo en el país. “¿Cómo es qué la gente obtiene su trabajo?, a partir de condiciones como ingresos bajos, falta de prestaciones y así es como está alrededor del 60% de la población trabajadora en México bajo condiciones bastante deterioradas”, lamentó.Este libro es resultado del trabajo colectivo que la investigadora realizó desde hace años con la Red Temática de CONACyT(teTra) y tiene como objetivo revisar cómo a partir de la primera resolución que sale de la 19 reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada en 2013, en Ginebra, Suiza se cambia la manera de medir el trabajo.Es decir, los jóvenes que se dedican al trabajo de subsistencia, sobre todo en las áreas agrícolas con un mercado altamente rural ya no serán considerados dentro de la población trabajadora. Por otro lado, el trabajo de cuidados y el doméstico en los hogares ahora sí es una actividad que se considera trabajo.Asimismo, también es considerado trabajo la actividad o labor que realizan los aprendices al interior de una empresa, ya que el hecho de que los jóvenes vayan a aprender no significa que no están trabajando.