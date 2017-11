Javier Duarte sale a 'luz pública' con polémica frase

Publicidad

El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, salió a dar su primera entrevista desde la cárcel con una frase polémica.Desde el Reclusorio Norte, el ex priista criticó al actual Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes."Te lo voy a decir en buen jarocho: me estoy mordiendo un hue... por no decir todo lo que tengo que decir y el otro por no mentarle su m.... a Miguel Ángel Yunes", señaló para Imagen TV.Duarte indicó que no podía decir más sobre su proceso.Aseguró que lee el libro Dan Brown, origen.Se afirma que "por razones de seguridad" no puede ser llevado a las áreas de población general.Luce con pelo corto y se dejó crecer la barba, además de sobrepeso.A pesar de estar encarcelado, asegura no estar estresado."Algún día, no sé cuándo, diré por qué estoy aquí", expresó Duarte en la entrevista.