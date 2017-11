Registrarán PAN, MC y PRD el Frente Ciudadano

Publicidad



"Queremos ya dar el paso para una coalición, hoy es un Frente de carácter no electoral. En el PAN lo estaremos analizando y en su caso avalando el sábado en el Consejo Nacional, porque no solo es lo que le conviene al PAN sino a México", agregó el presidente del blanquiazul, Ricardo Anaya.



"En el PRD estamos obligados a llevar al Consejo los programas para que nos lo apruebe conforme a nuestro plan de gobierno. Estamos pensando a que el Consejo sea esté fin de semana, para entrar a la etapa electoral", asentó la presidenta del PRD, Alejandra Barrales.

Elpor México conformado por el(MC),como coalición electoral ante el Instituto Nacional Electoral (INE).Aseguraron que serácuando los partidos celebren sus Consejos Nacionales, como es al caso del PAN y PRD, para que los consejeros de cada uno avalen ir en coalición electoral, misma que debe quedar registrada hasta el 13 de diciembre.Sobre la metodología de elección del candidato, coincidieron que todavía no han llegado a ese punto, además de que los tiempos oficiales señalan que una vez registrada la coalición, el candidato será definido entre el 14 de diciembre al 11 de febrero.El Foro "Mujeres al Frente, Ciudadanas Opinan", se comprometieron a otorgar el 50% de las candidaturas a las mujeres, no sólo porque está establecido en la ley, sino porque es la convicción que tiene la agrupación política de empoderar a las féminas.Las dirigencias nacionales sostuvieron que habrá el mismo nivel de competitividad entre hombres y mujeres, porque no sé puede seguir viendo a la mujer como un grupo vulnerable.Las mujeres de la organización civil exigieron al Frente Ciudadano por México, no solo ver los problemas que aquejan a la sociedad, sino atenderlos y trabajar en ellos, como es el caso de la corrupción y seguridad.Al arrancar el foro, dijeron que ninguna política ha funcionado porque no se atiende desde lo local, eliminar el centralismo y dejar de enfocarse en el federalismo.La actriz y productora Patricia Bernal, señaló que es momento de que las mujeres exijan a los políticos que trabajen por toda la sociedad, sobre todo cuando las mujeres ya juegan un papel preponderante en todos los sectores del país.Los líderes del Frente Ciudadano visitaron esta mañana al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.Al Antiguo Palacio del Ayuntamiento llegaron los dirigentes Ricardo Anaya, del PAN, Alejandra Barrales, del PRD, y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano.Durante las últimas semanas, Mancera ha intensificado su demanda de que el Frente elija candidato presidencial mediante un proceso abierto.Incluso ha condicionado a ello su participación en el proceso electoral."Por un lado, claro que creemos en los principios democráticos y, segundo, debemos buscar mecanismos que permitan un blindaje para evitar a toda costa la intervención del PRI y del propio gobierno priista", expresó el dirigente panista al llegar al Zócalo. (Agencia Reforma)