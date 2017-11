Demandas para concientizar a los estudiantes

Publicidad



“Los alumnos jamás me hicieron llegar ninguna queja referente a lo que pasó, si tenían algún problema se acercaban y lo solucionábamos”, expresó.



“Con la demanda espero se limpie mi reputación como maestra, como persona, porque ellos no tenían ninguna evidencia contingente, yo no tengo dos años en CECyTE, tengo 14”, señaló.

La directora del CECyTE plantel San Francisco del Rincón, Mónica de los Dolores Rodríguez, aseguró que demandó a los alumnos que protagonizaron el paro para concientizarlos ante las acciones que realizaron sin antes tener un acercamiento con ella.En una entrevista con am Express aseguró que las acusaciones que han hecho contra ella no tienen fundamento.Luego de que en primera instancia, la directora del plantel se negara a dar su postura sobre lo ocurrido la semana pasada, cuando los alumnos se manifestaron solicitando su destitución, ayer solicitó la entrevista.Mónica de los Dolores señaló que no hay evidencias que se puedan usar en contra de su persona.Referente a que había contratado a familiares, mencionó que ella no hace los contratos sino que se hacen a través de Desarrollo Humano.Además recalcó que el dinero que entra a la escuela ella no lo recibe ni hace manejo de este, sino el tesorero encargado.Aseguró que un día después de la huelga que hicieron los alumnos tuvo una reunión con padres de familia y alumnos que están en contra de las acusaciones que hicieron en su contra, por lo que no pudo emitir su postura a los medios.Debido a lo ocurrido, la directora, quien durante la entrevista estuvo acompañada de su abogada, Lourdes Garnica, mencionó que demandó a algunos alumnos para concientizarlos ante las acciones que hicieron sin antes acercarse a ella.Por lo que la demanda quedó en el número de carpeta 114 mil 256, la cual se interpuso el día 6 de noviembre cuando los alumnos se manifestaron.La directora del plantel dijo que con la demanda se investigará, lo que le dará la pauta a seguir, ya que no hubo una evidencia de las acusaciones que hicieron en su contra.La directora del plantel finalizó mencionando que el director de Jurídico fue quien la asesoró para que hiciera la denuncia en ese momento.