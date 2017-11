'México es más grande que el TLC'

Publicidad Donald Trump, ofendida por su postura ante México. Con este antecedente, la ex tesorera reconoció que el mercado responde ante cualquier comentario del presidente Trump, “lo que no se han dado cuenta, es que no sabe lo que está diciendo”.



“La relación comercial que tienen con sus clientes (empresas de EU) no se termina independientemente de la negociación”.



“No tengan miedo, los retos que han enfrentado no son mayores que ustedes mismos”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, fue el mensaje de, ex tesorera de Estados Unidos, en su conferencia “Relación México-Estados Unidos ante un futuro incierto”, organizada porSobre el tratado, la ex funcionaria admitió que, pero no se puede acabar sólo porque él quiera: “Lo que el Presidente no sabía es que”, mismo que tiene seis meses para resolver sobre el tema.Para dar un ejemplo del impacto de esta negociación, la ponente explicó que el 80% del grano que producen en Iowa, se vende a México, por lo que preguntó:Además, recordó que empresarios del sector agricultura y automotriz de EU han fijado su postura en contra de la cancelación del tratado, conscientes de quey la reducción de empleo en el País vecino no se relaciona con el comercio, sino con la automatización. Asimismo, su mayor déficit no es con México, sino con China, alcanzando el 600%.La invitación para los empresarios fue reconocer que si han logrado hacer negocios con su principal socio comercial, esto se puede repetir en todo el mundo.