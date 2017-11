La antelación es clave para disfrutar de unas vacaciones en Barcelona

Publicidad

Cualquier época del año es buena para gozar de un periodo vacacional en Barcelona, una de las ciudades más importantes en todo el mundo a nivel turístico. Sin embargo, en ciertos meses de máxima afluencia de visitantes la experiencia puede no ser todo lo satisfactoria que cabría esperar si las reservas no se efectúan con la suficiente antelación.Saber de antemano las fechas en las que se llevará a cabo el viaje es esencial no solamente para los vuelos, sino también para el posterior alojamiento en la Ciudad Condal. Y es que reservar un hotel en Barcelona con Expedia puede ser mucho más económico si lo haces unos meses antes, contando en este caso con la garantía del propio portal online que en la inmensa mayoría de trámites permite una cancelación sin coste de ningún tipo.Las agencias de viajes constantemente inciden en la importancia que la antelación adquiere al irse de vacaciones, la cual es mayor si cabe en lugares de tanto éxito turístico como Barcelona. La urbe bañada por el mar Mediterráneo año tras año recibe la visita de una inmensa cantidad de personas provenientes de todos los rincones del mundo.A pesar del elevado número de hoteles y alojamientos en general que se dan cita en la Ciudad Condal en épocas de plena actividad en lo que al turismo se refiere la disponibilidad decrece considerablemente y, por ende, los precios proceden a aumentar hasta el punto de que incluso llegan a ser prohibitivos para los bolsillos medios que cuentan con ahorros limitados para las vacaciones.Anticiparte a estas situaciones es clave con tal de que la economía doméstica no se vea seriamente afectada, consiguiendo un ahorro muy importante en la reserva de hoteles tanto céntricos como más apartados del bullicio de la ciudad en caso de que prefieras hospedarte en una zona tranquila para descansar y relajarte como nunca.Los vuelos también son adquiribles a un precio más reducido al comprarlos con antelación. Afortunadamente el aeropuerto de Barcelona emplazado en El Prat de Llobregat cuenta con una nutrida presencia de operadoras low-cost que incentivan especialmente la anticipación de los pasajeros por medio de descuentos más que suculentos. De hecho, aquel individuo que contrata unos días antes el vuelo para una ruta en concreto puede tener que lidiar con hasta un 70% de sobrecoste respecto a los usuarios que meses atrás realizaron el mismo trámite.Pero ser previsor no afecta únicamente al bolsillo gracias al hecho de conseguir precios más baratos en comparación con los viajeros que no presumen de tanta planificación en sus vacaciones, sino que también incide directamente en muchas de las actividades que tendrán lugar en el destino en cuestión, en este caso Barcelona.Un claro ejemplo es el de los restaurantes. Tanto los ubicados cerca del mar como aquellos que cuentan con un cierto prestigio o presumen de un servicio de excelente relación calidad-precio acostumbran a llenarse hasta los topes sobretodo en fines de semana y en determinados días de verano. Es por ello que los propios profesionales que trabajan en los mencionados negocios recomiendan a los clientes reservar mesa con antelación.De esta manera también disfrutarás de la maravillosa gastronomía catalana sin la decepción que supone la imposibilidad de acceder a un local de restauración que tanto llama tu atención debido a que todas las mesas están ocupadas y, por ende, te acabas viendo obligado a recurrir a otra opción que por unos motivos en concreto no te resulta tan atractiva e incluso llega a ser más cara.Otras actividades que tienen lugar en la Ciudad Condal y que es recomendable asegurar tu presencia o la del grupo del que formas parte por medio de una reserva anticipada son las visitas a ciertos monumentos que anteriormente estaban saturados e incluso se veían obligados a restringir la entrada de visitantes debido a que sus instalaciones no podían albergar a tantos sujetos en determinadas horas del día.Cada vez son más los monumentos, museos e incluso negocios barceloneses de organización de actividades como paseos en barco que admiten reservas con antelación, las cuales pueden ser tramitadas muy cómodamente por teléfono o a través de sus respectivas páginas web, permitiéndote seleccionar la franja horaria preferida e indicar la presencia de niños con tal de aplicarles el correspondiente descuento independientemente de si la reserva es abonada previamente o en el momento de disfrutar de la experiencia en cuestión.Planificando tus vacaciones en Barcelona con la mayor antelación posible y efectuando las reservas que consideres oportunas tanto de vuelos como de alojamientos y actividades te asegurarás de que el precio a abonar es el mínimo posible. Además, no te encontrarás con restricciones provocadas por la presencia de multitud de turistas al haber garantizado previamente tu presencia, dando pie a que disfrutes al máximo de una ciudad que te enamorará desde el primer minuto de la inolvidable estancia.