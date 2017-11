Aúlla Lobos en primer derbi poblano

Publicidad

El Estadio Cuauhtémoc, que lució un lleno espectacular, fue testigo del primer duelo entre ambas escuadras, que entregaron todo en el terreno de juego.No obstante,, quienes jugaron con un hombre menos desde el 34'.Los Universitarios se fueron con todo desde el arranque y estuvieron a punto de marcar, pero la defensa poblana se multiplicó para complicarle el disparo a Diego Jiménez.Sin embargo,, quien desbordaba por la banda izquierda.Aunque dominaban la esférica, los dirigidos por Enrique Meza no lograban reflejarlo en el marcador que permanecía 0-0, en la primera media hora del Derbi poblano., quien no midió un balón dividido y pateó a Eduardo Tercero que fue atendido por el cuerpo médico de La Jauría.Lucas Cavallini se tiró una chilena espectacular dentro del área chica, pero no pudo impactar el balón que centro Carlos Gutiérrez, por lo que los aficionados poblanos ahogaron el grito de gol.Al 65', Amaury Escoto, quien entró en lugar del peruano Pedro Aquino, piso el área grande y disparó, pero no marcó.