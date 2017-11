Publicidad



"Pensé que iba a ser una buena plataforma no para concursar, pero sí para que de alguna manera Televisa me ayudara a promover mi nuevo material. Él (Fox) lo sabía, y también quería aprovechar que Timbiriche está en la celebración de sus 35 años para así tener un poquito de eso en el programa".



"Confié siempre y en todo momento en la producción. Él en todo momento me dijo: 'Te voy a cuidar, tú no te preocupes'. Luego de que hice mal la audición, me dijo: 'No te preocupes, vamos a grabar un playback para que no salgas mal'", contó la regiomontana.



"Tengo muchísimas cartas de ex participantes y todos sus mensajes son del tipo: 'Al fin alguien alzó la voz, a mí me hicieron esto, a mí me trataron así, manipularon mi video, me editaron o me sacaron del programa'.



"Quisieron que, como todos los participantes que están en pantalla, firmara un contrato horrible en el que prácticamente todo lo que has hecho en el pasado ya les pertenece si lo firmas. Para mí fue una mala experiencia y una mala decisión", concluyó la intérprete.

