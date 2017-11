'Chaco' Giménez, el ocaso del último símbolo cementero

Publicidad

Cruz Azul se juega el prestigio que le quedaSi mañana derrota a Veracruz, clasificará a la Liguilla por primera vez en tres añosPero sí noSi no sucede, el juego puede también marcar el adiós de uno de sus últimos símbolos, podría ser la despedida de Christian Giménez con la casaca celeste“Puede ser mi último partidoPuede ser que noNo me guío por resultadosLo único que te aseguro es que, pase lo que pase, siempre estaré agradecido con Cruz Azul”, expresa, con nostalgia, el Chaco, en entrevista con EL UNIVERSAL deportesLíder moral y futbolístico desde hace ocho años, cuando arribó a La Noria, el argentino naturalizado mexicano sabe que pase lo que pase, será juzgado con una balanza que no es parejaSabe que, si hay triunfos, todo pasará por la obligación; si hay fracasos, será uno de los principales culpablesMas, a pesar de todo, afirma que “seguiré siendo cementeroQuiero mucho a este club”Parecería masoquismo de Giménez ¿Qué necesidad hay de tanto sufrimiento? con todo lo que ha demostrado en su carrera de casi 20 años“Tengo mucha esperanza en el futuroMe ha costado muchoNadie me ha regalado nadaMuchos dicen que porque soy prefesional gano mucho dinero, que no tengo obligación, pero cuando escucho a esa gente, me acuerdo cuando tenía cinco años, iba en colectivo al entrenamiento, o los sacrificios que hacía mi mamá para comprarme unos zapatos”, dicePorque sufrir es parte del vocabulario del futbolista que se viste de azul: “Pero no me detengo por nadaSí, me pongo malEn estos últimos tiempos de mi carrera he estado en un lugar donde me siento muy feliz, pero donde he tenido muchos contratiemposLo disfruto mucho y más como soy valorado aquí”El Chaco ha cumplido 36 años de edadPor eso, cuando entra a la cancha, algunos le gritan “¡viejo!”, otros le aplauden, recordando lo que ha hecho y lo que aún puede hacerBipolaridad absoluta es la que ejerce sobre la afición cementera sobre el mediocampista: “Me duele cuando me dicen viejo, acabado, pero bueno, es parte deAl mejor central en la historia de México [Rafael Márquez] le gritaban que se retirara y ganó dos campeonatos con LeónTienen razón, estoy viejo para el futbol, lo tengo que aceptar, pero en otras cosas sabes que no es asíAquí no me están regalando nada, no sigo por lo que hice antes o por bonitoTrabajo y renuevo lo que hago”—¿Qué va a pasar si no clasifican el sábado? “No me manejo por los resultadosDejo que el presidente [Guillermo Álvarez] decida lo que el club quiere hacer conmigo en el futuroSí, son importantes los resultados y la gente es así: si ganamos eres bueno; si perdiste, eres malo”