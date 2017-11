En América, sin resentimientos con el arbitraje

Publicidad

En el Nido de Coapa miran de frente, atrás quedó la eliminación en Copa ante Rayados, donde el arbitraje pudo influir durante la tanda de penaltis por el mal estado de la canchaNada por recriminar"Hay que tratar de darle la menos duda posible, ustedes (los medios) en la tele lo repitenNosotros debemos trabajar para darle menos riesgo al árbitro,pero al final son decisiones rápidas que timan, desde antes dije que no iba a hablar del árbitro, pero en Argentina es diferente, porque cada árbitro elige sancionar", mencionó el mediocampista Guido RodríguezMateus Uribe coincidió con su compañero azulcrema, para deslindar al arbitraje frente a la poca efectividad de los Águilas en MonterreyIncluso, añadió que no es necesario tomar medidas extremas, como traer silbantes del extranjero"No (hace falta árbitros foráneos), es un tema extrafutbolísticoNosotros entrenamos para no dar excusa al árbitro, porque tenemos que hacernos responsables muchas veces de nuestras jugadas, ellos se pueden equivocar"