Francisco Xavier tramitará nuevo amparo

Francisco Xavier, ex candidato al gobierno del estado, aseguró que tramitará un amparo federal para protegerse de la sentencia de un juez que le ordena pagar 25 millones de pesos por daño moral contra el mandatario Omar Fayad Meneses.Durante un nuevo video colocado en redes sociales, el cantante aseguró que un tribunal ratificó la sentencia de un juez, según le fue informado durante la madrugada.En su mensaje aseguró que no tiene los 25 millones de pesos que debe pagar por daño moral cuando ese delito no está tipificado en el estado.Cabe recordar que Francisco Xavier cuestionó la orientación sexual durante un debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, previo a la elección del 2016.Pidió reproducir su discurso en redes sociales en el mensaje que comenzó a circular esta tarde.