Alistan prótesis para niño que perdió la mano en el Metro

La vida de Yael de 5 años cambió cuando una escalera eléctrica en el Metro le arrancó la mano derecha; para ayudar a que el niño retome su vida, la fundación Markoptic ofreció colocarle una prótesisSin embargo, a tres meses del accidente, aún no se la colocan porque su muñón no ha sanado del todoDe acuerdo con Rodolfo Acosta, coordinador del departamento de Desarrollo Institucional de Markoptic, Yael aún siente dolor en el área afectada, por lo que no podrán ponerle la prótesis hasta dentro de seis u ocho meses“Se cerró la piel, cicatrizó la herida, pero el nervio aún no sana”, señaló en entrevista con EL UNIVERSALAcosta mencionó que colocarle un postizo en este momento le puede afectar en su proceso de sanación, puesto que aún hay dolor en el muñón“Necesitamos que el nervio muera totalmenteEl nervio después de un tiempo de que no está en uso se muere, eso necesitamos, que se muera”, reiteróArtículo Niño que perdió mano en Metro “siente que crecerán sus deditos” Metrópoli Los padres de Yael, el niño que tuvo un accidente en las escaleras del Metro Tacubaya y perdió su mano, aseguran que no han recibido ayuda de las autoridades Señaló además que aún no cuentan con la prótesis para el pequeño, lo que significa un retraso para el tratamiento; sin embargo ya cuentan con el modelo en espera de ajustarlo a las medidas del brazo de Yael para realizarla“Por el momento no son compatibles (el muñón de Yael y la prótesis)Él necesita la pura manita, y nosotros solo tenemos brazos”, indicó Acosta al destacar que la elaboración de este aparato significará un costo mayor al esperado por ser una pieza única y que jamás habían realizadoEn agosto pasado, Yael, con tan sólo 5 años, vivió una de las experiencias más traumáticas y horribles que alguien puede soportar; una escalera eléctrica en el Metro Tacubaya le arrancó la mano derecha, y por lo irregular del corte, los doctores no pudieron reconstruirlaDesde aquel sábado, la vida del pequeño y su familia cambió radicalmenteSus ingresos se vieron mermados después de que su padre abandonara su trabajo para cuidar al pequeño y la familia debió olvidar sus planes de vivir en Playa del Carmen, para evitarle más cambios a Yael, quien recibe tratamiento médico en la Ciudad de MéxicoArtículo Dan apoyo a niño que perdió mano en el Metro Nación Fundación de Sinaloa ofrece donar la prótesis que requiere el pequeño Yael; lectores de EL UNIVERSAL quieren pagar gastos de transporte para la familia Mónica Eslava, madre de Yael, sostiene que la herida ya cicatrizó, pero le falta trabajar con la sensibilidad del muñón“En la parte de su muñeca, donde le tocamos, dice que ya no sienteEntonces hace falta la sensibilidad, pero la cicatrización ya la tiene”, dijo en entrevista con este diarioMencionó que la Fundación 3D trabaja para ponerle a Yael una prótesis provisional, la cual será sustituida después por la elaborada por MarkopticEl mecanismo con el que cuenta la Fundación 3D sólo abre y cierra, y funciona conectado a su codo, por lo que el niño no se siente seguroHasta el momento, Yael no ha podido regresar a la escuela; sus padres son los que han asumido la función de darle clases, pero saben que tendrá que regresar tarde o temprano a las aulasVideo Yael aún pregunta si le crecerá su manita Metrópoli Desde que la mano derecha de Yael quedó prensada en una escalera de la estación Tacubaya del Metro, el pasado 19 de agosto, la vida de su familia cambió radicalmente“Vamos a ver si lo reincorporanAunque no esté escolarizado, que esté de oyente para que él empiece a integrarse con los niños, para que la psicóloga trabaje con él y su relación con otros niños”, agregóEn la familia persisten los problemas económicosEslava reitera que no cuentan con los recursos para viajar a Sinaloa, donde Markoptic le podría instalar la prótesis a Yael, por lo que pone a disposición de nuestros lectores el número de cuenta 6423112774 de HSBC, donde recibirá donacionesahc/ml