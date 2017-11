AMLO dice que no tiene tiempo para polémicas

Publicidad

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rechazó polemizar y engancharse con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien el pasado miércoles le pidió poner orden en la bancada morenista en la Asamblea Legislativa capitalinaEn entrevista antes de una asamblea informativa en Ures, Sonora, el tabasqueño sostuvo que “no está mi propósito en estar arriba peleándonos, no, vamos a buscar la unidad abajo para triunfar y ganarle a la mafia del poder”Dijo que actualmente está dedicado a informar, “a orientar, a organizar a los mexicanos, recorriendo todo el país para que se logre un cambio verdadero”, pero “lo demás no me importa mucho”Relató que al igual que Miguel Ángel Mancera, otros políticos, como Ricardo Anaya, presidente del PAN, o Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, han querido polemizar en su contra“Respeto a todos, pero no puedo atenderlos ahora”, porque, dijo el tabasqueño, dedica su tiempo para organizarse y lograr el renacimiento de MéxicoEl pasado miércoles, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México exhortó a López Obrador a que intervenga para poner orden en la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, puesto que se encuentra en una parálisis por falta de acuerdos