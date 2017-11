“Zavala aún es conservadora”

Publicidad

Margarita Zavala renunció al PAN, pero no a su ideología conservadora aunque se dice independiente, dijo Jennifer Aguayo, coordinadora del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, que actualmente encabeza un plantón frente al Congreso local para exigir los derechos de la comunidad LGBT, y quien sostuvo un encuentro con la aspirante a candidata presidencial independiente, que se viralizó en redes socialesEl domingo, en la Ciudad de México, fue cuestionada por Aguayo: “Margarita, queremos saber tu propuesta¿Cómo vas a garantizar la certeza jurídica a la comunidad LGBT?”, al tiempo que le presentaba a su familia formada por ella y otra mujer, y dos hijas, a lo que la esposa del ex presidente Felipe Calderón, respondió: “El matrimonio es hombre y mujer, lo demás hay que revisarlo”Zavala pidió detener la grabación, al señalar que eso era otra cosaAl respecto, ayer Zavala dijo en un tuit que el video difundido no refleja el tono de la plática, y que fue un diálogo honesto y respetuosoAceptó que, “sin duda”, debió aceptar que se grabara el videoEntrevistada en el plantón que junto con activistas del movimiento LGBT desde hace 11 días mantienen en la entrada del Congreso de Nuevo León, Jennifer Aguayo dijo que se encontraron a Zavala, quien se encontraba recopilando firmas“Creímos que era una buena oportunidad el hecho de que Zavala haya renunciado al PAN y, pensamos, también a sus ideologías panistas conservadoras que tanto daño nos han hecho a nuestra comunidad LGBT”, dijo AguayoAl momento de abordarla, “una de sus asistentes me pregunta si quiero una foto con ella, yo le dije que si por favor podía grabar el videoZavala se percata que su asistente nos está grabando, porque tenía fijo el celular, y le pide que deje de grabar porque esto era ‘algo distinto’, —citó Jennifer— se voltea hacia nosotras y nos dice: ‘Muchachas, el matrimonio es hombre y mujer, y lo demás habrá que revisarlo”Aguayo detalló que después se viralizó el video