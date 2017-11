El Horno 010

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los tulancinguenses no saben si rostizar a sus regidores o meterlos definitivamente al horno, porque resulta que prácticamente promovieron y votaron a favor de un aumento del 5 por ciento al costo del agua y otro 15 por ciento al impuesto predial. Algunos de oposición se mantienen en contra aunque el mayoriteo priista no les darán muchas posibilidades de evitar esta alza.Dentro de las filas de Nueva Alianza comenzaron a fraguar una campaña promocional para asegurar que no habrá desbandada en las elecciones del 2018 y no pierdan su registro como lo pronosticó Moisés Jiménez en entrevista. Para ello, destinaron recursos y ya buscan una agencia publicitaria que logre anidar la querencia por el Panal y hacía afuera, muestren una imagen de fortaleza.Por fin, después de estar en la banca más de un año, regresaron a ocupar sus anhelados sillones en la burocracia algunos empleados chamuscados con la llegada del actual sexenio. Algunos huelen al sexenio nuñista, como Edith Avilés, que ahora ocupa cargo en Sedeso; Mónica Núñez que buscará enderezar el barco de la comunicación en derechos Humanos y como pilón, su marido quien despachará en igual sitio pero en cultura. Dicen que el tiempo cura las quemadas, ¿será cierto?