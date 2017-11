Puras promesas rotas con el Benito Juárez

Publicidad



“Una vez más no cumplió la SCT, y creo que no van a terminar en diciembre, que ya nos den una quinta o sexta fecha de entrega, la fecha que nos dio pasada, fue como la cuarta y nos quedaron mal”, reclamó ayer el diputado federal, Miguel Ángel Salim Alle.



“Me entregaron el estudio técnico mecánico para el soporte, ya le comenté al Secretario de Obra Pública y quedé en entregárselo (para estudiarlo), tenemos también los planos originales del distribuidor y efectivamente se modificó... hay una serie de irregularidades”, señaló el legislador.



"Yo solicité dos temas: el costo total del distribuidor, que sigue en secreto; no es posible que nadie sepa cuánto costó; y la fecha de término de la obra, en ninguno de los dos han dado resultado, insistiremos", sostuvo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A la(SCT) ya le gustócon el distribuidor, que cumplió hoya la circulación de su segundo cuerpo.El delegado de la SCT,, cuando se puso en marcha el primer cuerpo de circulación del sentido que va a Lagos de Moreno,, pero las obras aún no concluyen.El “gran” proyecto del distribuidor ha concluido algunas etapas con curvas que no se contemplaban en un inicio, con menos carriles, un puente emergente, sin conexión a fraccionamientos del Cerro Gordo, ciclopista que no llega a ninguna parte,La realidad es que. Los únicos que conocieron el plan, fueron la entonces alcaldesa Bárbara Botello y su director de Obra Pública, José Martínez Plasencia, así como el delegado de SCT, Leoncio Pineda Godos.Los problemas de la obra han sido documentados porOtro dato oculto es, a pesar de que el diputado ya lo ha solicitado en varias ocasiones,