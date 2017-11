Publicidad

No hay nada claro en el estado de Guanajuato rumbo al 2018, aún no se sabe si los partidos políticos seguirá la inercia nacional y harán un frente ciudadano para ir en conjunto por votos y ganar.Eso es lo que ha tenido en vilo a muchos de los personajes que suenan y sueñan con apuntarse a querer ser candidato a gobernador del Estado o alcalde del municipio de León, en el caso de las alcaldías todos los panistas ya dieron el primer paso, manifestaron su interés de reelegirse, pero el PAN aún no define quienes sí quedarán en la lista final a quienes les va a buscar una relevo.En el caso de la candidatura a gobernador ya hay encuestas en las que se plantean nombres y tendencias, el más apuntado, aunque los números no le favorezcan del todo, es el ex secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.Pero cuentan que los nervios se le pusieron de punta a Rodríguez Vallejo cuando un rumor sobre Carlos Medina Plascencia y sus aspiraciones saltó a los pasillos azules. Se dijo que el actual síndico sí quiere ser gobernador otra vez y sino pues no estaría mal ser por lo menos el primer edil leonés.Ya dio una muestra en el Gobierno Municipal como síndico de que las cosas se hacen derechas como a él le gusta y que aunque tenga a un lado en la sala de cabildo al mismito alcalde, Héctor López Santillana no importa: le da “llegues” a miembros del gabinete, como le ocurrió en días pasados al secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña a quien el síndico calificó de incompetente.Y no es por querer poner más nervioso al suspirante a la candidatura panista Diego Sinhué, pero si Carlos Medina se decide, pero dicen que seguro contaría con el respaldo nacional, pues mantiene su liderazgo moral y es un ícono del PAN a nivel nacional.Pero el favorito como lo han colocado las encuestas, no quiere, no estará ni tiene decidido al menos hasta ahora competir por la gubernatura, Carlos Medina dice creer en el frente ciudadano a nivel nacional pero no sabe de qué forma lo harán funcionar en el estado. Medina ni esperanzas de ir por un puesto el siguiente año, asegura.Dice que ya se cansó de que no lo dejen ayudar, y todo indica que tiene prisa porque los últimos meses de administración se acaben ya.Eso sí, no significa que los últimos meses de administración vaya a “dejar en paz” las cosas que están mal,sobre todo en la Secretaría de Seguridad Pública en donde no solo no está conforme con el titular sino con los encargados de asuntos administrativos.El pasado del Secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña y la directora de administración Leilani Tortolero García tiene con dudas a Medina Plascencia y no va a despegar la mirada del trabajo que realicen.Ayer se reunieron los integrantes de la Comisión de Hacienda que encabeza el síndico Carlos Medina Plascencia y en la que participan los regidores Federico Zermeño Padilla, Ana María Carpio Mendoza, Alejandro Alaniz Rosales, Salvador Ramírez Argote, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Jorge Arturo Cabrera González.Al tratarse de una mesa de trabajo y no un sesión formal, la reunión fue privada, no estaba en la agenda pública de las comisiones y uno de los temas a tratar fue una modificación presupuestal que presentó la Secretaría de Seguridad Pública.El subsecretario de seguridad, Francisco Becerra presente en la reunión, solicitó un recurso de 200 mil pesos pero no para comprar más chalecos ni uniformes, sino para que algunos funcionarios de la secretaría viajen a Florida, Estados Unidos este fin de semana.Al viaje, que curiosamente coincide con el puente de este fin de semana, acuden Leilani Tortolero García, directora de la Unidad de Proyectos y Gestión de Recursos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Humberto Botello, subdirector de proyectos y certificaciones de la SSPL.En municipio aseguran que los funcionarios no van de vacaciones, el objetivo es recoger la certificación Calea que obtuvo la Secretaría de Seguridad, luego de un proceso de varios meses de evaluación en sus diferentes áreas.Menos mal que no se trata de un viaje para premiarla, pues en las últimas fechas Leilani Tortolero no se ha distinguido por ser la funcionaria más eficiente en esa área, de hecho recientemente estuvo en ojo del huracán por los señalamientos que ha habido ante la falta de planeación para realizar la compra de chalecos antibalas para los policías.Lo bueno es que con el viaje, la directora seguro tendrá un respiro, pues a su regreso tiene que sacar adelante todas las compras pendientes porque algunas de ellas dependen de recursos federales y esos tienen fecha de vencimiento, si no se usan este año se podrían perder y entonces la funcionaria no entregará buenas cuentas.