Captan supuesta homofobia de Zavala

Margarita Zavala fue exhibida cuando rechazaba ser filmada junto a una familia homoparental, integrada por dos mujeres y sus dos hijas.Jennifer Aguayo compartió en su cuenta de Facebook un video en el que la aspirante independiente pide que no la graben mientras está con la pareja.“Mamá, mamá y nuestras hijas”, dice Aguayo al presentarse.“¿Estás tomando una foto?”, le cuestiona la ex primera dama cuando grababa la escena.“No, video, quiere”, contesta la mujer que filma en su celular.“Ah no, no. Espérame, que esto sí es distinto”, pide Zavala.Aguayo reprochó por Facebook a la ex panista eludir dar su postura sobre las familias igualitarias y la comunidad LGBTI.“Margarita Zavala, te presento a mi familia y me gustaría saber cuál es tu propuesta para garantizar certeza jurídica a la comunidad LGBT. Mira, te presento: mamá, mamá y nuestras dos hijas”, escribió.“Yo creo que el matrimonio es hombre y mujer, lo demás habrá que revisarlo”, respondió Zavala, según Aguayo.“Nuestras familias ya existen, qué vas a revisar?”, agregó Aguayo.“¿Alguien quiere tomarse una foto?”, agregó Zavala, de acuerdo a lo que publicó Aguayo.