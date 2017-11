Las mujeres que buscaban hombres para seducirlos...

Publicidad



"Al efectuar el aseguramiento, les fue decomisado, a la imputada de 21 años de edad, 23 envoltorios de cocaína; a la de 24 se les incautaron 12 dosis de la misma droga y al taxista 12.

"La indiciada de 22 años de edad intentó sobornar a los elementos de la Procuraduría, a los cuales ofreció dinero en efectivo y parte de los objetos robados a los agraviados", informó Garrido Osorio.

detenidas ayer por elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ),De acuerdo con las indagatorias, lasusaban diferentesEsto con el fin de queAllí, consta en la primera carpeta de investigación que las relaciona, lavertían una sustancia usada en operaciones oftalmológicas que, combinada con elEl efecto duraba, tiempo que "Las Goteras VIP"Aunque hasta ahora se les relaciona con cuatro casos, la PGJ no descarta que consumaran al menos otros dos, donde participóEn conferencia, el Procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, detalló que dos dea donde iba a parar parte del botín que obtenían de los robos.arrestado junto con las tres mujeres,y las ayudaba a transportarse en la Ciudad, al tiempo que tenía la función de esconder los objetos robados, como un coche Golf que fue localizado en ese Municipio.LosReveló que gracias al seguimiento que agentes de Inteligencia hicieron de sus redes sociales y de los perfiles usados para enganchar a sus víctimas, fue posible identificarlas y ubicarlas.Precisó también que peritos estiman que la sustancia utilizada para dormir a los afectados es ciclopentatolato, el cual en exceso no sólo deja inconsciente a quien lo tome, sino que le puede causar la muerte.Por ello, la dependencia busca que un juez de control no sólo las vincule a proceso por robo a casa y de vehículo agravado, sino por homicidio doloso en grado de tentativa.