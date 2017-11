Relatan terror vivido en San Salvador Atenco

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Han pasado 11 años y seis meses de aquello y los relatos de tortura, de las agresiones que sufrieron, suenan muy cercanos. Como si hubieran ocurrido ayer. Estos días, 11 mujeres mexicanas narran sus historias de horror a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Lo que les pasó en mayo de 2006 después de los disturbios en San Salvador Atenco, un pequeño pueblo en los confines del área metropolitana de la Ciudad de México.Los relatos suenan cercanos por el dolor que emanan las voces de las mujeres, no tanto por los golpes, las patadas, las agresiones sexuales, sino por el hecho de que hayan pasado 11 años y todavía sientan que tienen que demostrar que lo que cuentan no es un cuento.Ayer, en un momento de su declaración, Bárbara Italia Méndez, una de ellas, decía: “Nos han hecho sentir repetidamente, repetidamente, pequeñas, inválidas, rotas, sin valor”.El caso llega a la corte después de años de languidecer en los tribunales mexicanos. Hay tres causas abiertas y ningún responsable directo en la cárcel.Ello, pese al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2015 exigía al Gobierno mexicano que investigara “los distintos grados de responsabilidad [sobre lo ocurrido], desde la autoría material, hasta posibles autorías intelectuales”.Entre el 3 y el 4 de mayo de 2006, policías del Estado de México y agentes de la federal se enfrentaron con pobladores de Texcoco y Salvador Atenco.Cientos de uniformados cercaron la zona y detuvieron a más de 200 personas, 50 de ellas mujeres. De las 50, 31 denunciaron posteriormente agresiones sexuales de los policías y 11 han llegado, 11 años después, a la Corte Interamericana.Las fricciones entre los vecinos de Texcoco y Atenco y las autoridades venían de lejos. Años antes, el Gobierno federal quiso construir allí un nuevo aeropuerto para la capital. Buena parte de la comunidad se negó.La batalla por el aeropuerto organizó a los vecinos, que aprendieron a cuestionar las decisiones de sus gobernantes. De hecho, la batalla de Atenco empezó porque la policía desalojó a un grupo de vendedores de flores. Y lo hizo, pese a que los floricultores habían pedido permiso previamente.Las mujeres han empezado a relatar sus casos durante la primera audiencia.Previa intervención de Margaret May Macaulay, comisionada de la CIDH, Norma Jiménez ha explicado cómo policías la detuvieron en Atenco el 4 de mayo, cómo la golpearon y la insultaron. Luego, decía Norma, le amenazaron: “Nos decían que nos iban a matar y a desaparecer. Que nuestras familias nunca iban a encontrarnos”.Su testimonio es parecido al de las otras víctimas. Todas relatan amenazas, golpes, intimidaciones y luego, también, burlas de los médicos y de los funcionarios de la fiscalía estatal.