Postergan si extraditan o no a Carles Puigdemont

La audiencia para queal depuesto líder catalánfue, aseguró su abogado.Paul Bekaert dijo en una breve declaración que no se tomó ninguna decisión este viernes, luego de que los cinco líderes comparecieron, acusados de promover la declaración de independencia de Cataluña.Una hora antes, Puigdemont y los ex consejeros declararon uno a uno y en compañía de sus abogados y no de forma conjunta.Por su parte, el Presidente españolquien se reunió este viernes con su homólogo belga durante una cumbre de la Unión Europea en Suecia,Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).Esto,votada en el Parlamento regional —que luego admitieron que fue sólo simbólica— el pasado 27 de octubre.y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.Tras la vista, cuya duración es incierta, el juez podría tomar la decisión sobre las euroórdenes hoy mismo, aunque lo más probable es que la adopte más adelante, dentro del plazo de 15 días del que dispone para ello.La Fiscalía de Bruselas podría solicitar a España información adicional si considera que las euroórdenes están incompletas.En ese sentido, el Ministerio Público belga ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que reclama a los acusados, Carmen Lamela, información sobre el sistema penitenciario y judicial español.Instituciones Penitenciarias envió este jueves un documento de 15 páginas con fotografías de las celdas y respuestas detalladas a las 14 preguntas de la Fiscalía belga.