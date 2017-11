Los culpables de lo malo que nos pasa…

Publicidad

No porque lo malo que nos pasa se superponga entre la ineptitud y corrupción de los tres niveles de gobierno, sus culpables no tienen nombres específicos…En el plano municipal estos primeros culpables son esa zaga de incapaces alcaldes que hemos padecido, en particular los últimos, quienes han ido de lo malo a lo peor.Muchas de sus culpas radican no tanto en lo que hacen o hicieron, sino en lo que no hacen o dejaron de hacer; esto es, en no atreverse a gobernar; aunque las corruptelas, propia o de subalternos, no dejan de gravitar mucho en estas sus culpas.Y es que Celaya después de esta muy prolongada estadía de ineptos en el gobierno, empieza a configurarse ya irreconocible;Sólo en unos cuantos años nos hemos convertido en cabeza de uno de los lugares más inseguros y violentos del País, la zona Laja-Bajío. Y esto no es casualidad, ni tampoco maldición del destino; es obra puntual de corruptos e ineptos…Verbigracia: en el robo a casa habitación nos alzamos de modo vergonzante entre los primeros. Hay colonias de la Ciudad, como La Alameda, Arboledas o Las Fuentes, donde es excepcional quienes no hemos sido ya agredidos;Y si esto acontece en colonias de la clase media, las marginales son simplemente insufribles.Ante esto, muchos vecinos desesperados empiezan a enrejar sus calles de forma unilateral; situación incorrecta pero entendible, pues la autoridad, incapaz de brindar cualquier seguridad a sus personas y bienes, les orilla a esto…Y en esta paulatina configuración de ghettos, como intento de la gente en darse la seguridad que de la autoridad no obtienen, la Ciudad se tornará intransitable;Y estas rejas hablan con elocuencia de que hay culpables muy específicos, que las explican o acaso justifiquen.Pero en el colmo de la desfachatez, o acaso de la más supina ignorancia de sus culpas, tanto el Sr. Lemus como de su inmediato antecesor, el Sr. Pérez Ordaz, se dice que buscan reelegirse;Y ellos, los primeros culpables de lo malo que nos pasa, parece, sin embargo, no están enterados.Así pues, resulta increíble su poca conciencia, tanto de su nulidad como de su indolencia en nunca haberse resuelto a gobernar; también resulta estrambótica esta pretensión de buscar renovar sus posiciones de poder, para después no atreverse a ejercerlo…¿Qué les impulsa a buscar ser alcaldes para después no hacer nada? ¿Acaso una desordenada vanidad de quien ya tiene mucho?Gobernar es servicio, es atención a la gente, al interés general; parece que esto simplemente no lo pueden entender.En este prolongado desgobierno Celaya se ha sumido no sólo en esa mayúscula inseguridad y violencia, sino en un atroz desorden; mismo que se da en todas sus manifestaciones;Los servicios públicos son infumables, en particular los otorgados por concesionarios, como el transporte público, los mercados y el ambulantaje, insalubre y desbordado;Las burocracias municipales son el reflejo de la mismas ineptitudes de quienes les han nombrado; y de éstos comparten también sus culpas;¿Y del ayuntamiento que puede decirse? Pues que no representa nada ni a nadie, y que sus integrantes sólo han atinado a regodearse sin pudor en las pequeñas parcelas de poder, que tampoco ejercen; ellos son los otros insignes culpables de lo malo que nos pasa…@inigorota