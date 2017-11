Muere Malcolm Young, guitarrista y fundador de AC/DC

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta mañana, el grupo AC/DC anunció a través de su página de Facebook el fallecimiento de Malcolm Young, uno de los fundadores de la bandaEn el mismo medio, la banda informó que "falleció tranquilamente en su cama rodeado por su familia"El músico, de origen escocés, falleció a los 64 añosJunto a su hermano Angus formó la banda de hard rock AC/ DC en 1973“Con enorme dedicación y compromiso, él fue la fuerza impulsora detrás de la banda“Como guitarrista, compositor y visionario, fue un perfeccionista y un hombre único”, se lee en el mensajeDespués, aparecen unas líneas dedicadas por su hermano Angus: “Como su hermano es difícil expresar con palabras lo que él ha significado para mí durante mi vida, el vínculo que tuvimos fue único y muy especialDeja atrás un enorme legado que perdurará para siempreMalcolm, trabajo bien hecho” En 2014, la banda anunció la salida de Malcolm debido a problemas de salud, cuando le fue diagnosticada demencia senil, pues ya no podía recordar las canciones de la banda y su lugar fue tomado por Stevie Young, su sobrinoAunque AC/DC se formó en 1973, llegaron a Reino Unido hasta 1976 durante el auge del punkFue en 1979 cuando lanzaron con Epic Recors el album que los llevaría a ser conocidos mundialmente: Highway to HellEn 1980, se les unió Brian Johnson y ya con él como vocalista y de la mano de Atlantic Records lanzaron Back in Black, que se convertiría en su séptimo discoLa banda tiene 17 albumesEl último, Rock or Bust, de Columbia, salió en 2014La familia solicitó que no le fueran enviadas flores, sino que ese dinero se empleara mejor en donaciones al Ejército de SalvaciónInformó que desde la próxima semana se podrán dejar mensajes en el sitio Sydney Morning Herald Malcolm Young Memorial