Adelantan regalo de Navidad a Aguirre

La ex halterista Damaris Aguirre recibirá este año la medalla de bronce olímpica que ganó tras la descalificación por dopaje de tres de sus rivales en los Juegos de Beijing 2008Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), explicó que el metal llegará a nuestro país el próximo mes, cuando también se realizará una ceremonia de envestidura en honor de la chihuahuense“Hace algunos días tuve la oportunidad de estar en Suiza y entrevistarme con el titular del COI, Thomas BachAl tratar el tema de las preseas tanto de Damaris como de Luz Acosta, me informó que la de Aguirre estará en México en diciembre”, dijoTras una larga charla, Bach se comprometió a darle seguimiento puntual al tema“Es un proceso largo, porque las atletas acusadas agotan todos los recursos para mantener su medallaSin embargo, el compromiso del COI ha sido siempre privilegiar el juego limpio, por lo que nuestra deportista recibirá su medalla en las próximas semanas”, explicóEn agosto pasado, el Comité Olímpico Internacional informó que la mexicana subiría del sexto al tercer lugar en la categoría de los 75 kilogramos, debido al dopaje de sus adversarias“Es una satisfacción completa la que sientoEn Beijing rompí mi propia marca y ahora soy medallista olímpica, a eso le agrego lo que pasé para estar en ese momentoNo cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos”, comentó Damaris cuando conoció la noticiaRespecto al bronce de Luz Acosta en los Juegos de Londres 2012, Padilla comentó que el proceso sigue su curso y que espera que a la brevedad la ex seleccionada pueda recibir su medalla“No tenemos una fecha exacta para recibir su presea, pero existe un seguimiento muy preciso a su casoEs una justicia un poco tardía para nuestras atletas, pero finalmente llegará su recompensa”, explicóAcosta subió al tercer peldaño gracias, también, al positivo de tres adversariasEsperan donativosDurante su plática con Bach, Padilla también toco el tema del apoyo que brindará el COI a los afectados por los sismos de septiembre“Ellos cuentan con un fondo para desastres que se utiliza en caso de sismos o huracanesEn estos días nos dirán con cuánto pueden apoyarnos y el dinero se utilizará para reparar techos de gimnasios como el de taekwondo, y otras afectacionesEsperemos que los recursos lleguen este mismo año”Para cerrar 2017 con finanzas sanas, el COM tiene planeado solicitar un préstamo al COI“No tengo una cifra exacta, pero serán aproximadamente 750 mil dólares para poder cumplir con todos los pendientes”El próximo año inicia el ciclo olímpico con los Juegos Centroamericanos de Barranquilla; competencia a la que asistirá una delegación reducida“Debido al presupuesto que se destinará al deporte en 2018 sólo ganarán su lugar para viajar aquellos que tengan el nivel para tener una buena actuación”, finalizó el directivo