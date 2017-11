“Agradezco haberme quedado en el futbol”

Publicidad

Hace algunos años coincidí en un campamento en Boca Ratón, Florida, con un gran pateador de descendencia italiana, Giorgio Tavecchio, quien mostraba un enorme talento que sabíamos lo pondría rápidamente entre los mejores de este deporteCompartí tiempo y entrenamientos con él, mientras nos preparábamos con el mismo coach, Michael Husted —quien también jugó para los Raiders—, y hoy vemos a Giorgio cristalizar el sueño de ser el pateador titular de un equipo de la NFL, con Oakland, que este fin de semana regresa a nuestro paísEn exclusiva para EL UNIVERSAL aseguró, “estoy feliz de jugar en México por primera vez”¿Cómo fue que finalmente te quedaste con los Raiders, después de la pretemporada? Me llamaron en la primavera mientras vivía y trabajaba en Nueva York, para ofrecerme la posibilidad de regresar al equipo y competirEstoy agradecido de que me hayan dado otra oportunidad de quedarme en el mundo del futbol, ​​y creo que fue el plan de Dios tenerme en el lugar correcto, en el momento adecuado, después de tantos años de intentarloHas logrado un comienzo increíble esta temporada, ¿cómo trabajas tu mentalidad? Traté de mantenerme tan calmado y tan presente como fuera posible, para permitir que mi cuerpo hiciera lo que ha estado entrenando todo este tiempoComo italiano, ¿qué piensas de México, su cultura, ahora que vienes a jugar a este país? Creo que los italianos y los latinos provienen de la misma cultura y comparten valores similares, así que estoy entusiasmado con la oportunidad de ver a México por primera vez¿Qué has aprendido de Sebastian Janikowski y qué sientes de ser titular después de tener enfrente a ese gran pateador? Tengo mucho respeto por Jani-kowski y su carreraAprendí mucho de él en los últimos años, pero principalmente, admiro su confianza y presencia en el campoMi objetivo es hacer que él, los Raiders y Dios se sientan orgullososEn México, por lo general, aficionados en la tribuna gritan “puto” cada vez que un portero o en este caso un pateador entra en acción, ¿has oído hablar de esto? ¡Sí! Sucede también en Italia, pero no pasa nada¿Qué recomiendas a aquellos que queremos ser pateadores? Deben seguir el sueño porque el viaje puede ser hermoso