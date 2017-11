Calientan el ambiente

Publicidad

Los Raiders enviaron de avanzada a dos de sus baluartes históricos para conquistar este fin de semana la Ciudad de MéxicoLos miembros del Salón de la Fama Willie Brown y Fred Biletnikoff realizaron una firma de autógrafos y convivieron con aficionados del equipo negro y plata por espacio de una horaLuciendo el anillo de campeones que consiguieron en el Super Bowl XI, ambos ex jugadores señalaron que para ellos fue un honor ser embajadores del conjunto de Oakland, previo al partido de mañana contra los Patriots de Nueva Inglaterra en el AztecaBrown, quien consiguió tres títulos con los Malosos, reveló que ayer por la mañana estrenó el emblemático saco dorado que se le da a los elementos del recinto de los inmortales, al cual ingresó en 1984 gracias a sus 12 temporadas con los Raiders de las cuales 10 fue capitán defensivo“Me acaban de entregar el saco, es la primera vez que lo uso y estoy feliz de que sea en la Ciudad de México en el fin de semana en el que los Raiders vuelven a jugar en este país”, confesó Brown a EL UNIVERSAL DEPORTESBiletnikoff se disculpó por no saber español, pero de igual manera correspondió al público seduiro de los Raiders con firmas en cascos y postales que fueron obsequiados por un patrocinadorDebido a su herencia rusa, Biletnikoff es apodado Doctor Zhivago y además de ser exaltado por las grandes jugadas que hizo en la NFL, es recordado en el futbol americano colegial con el trofeo que lleva su nombre y que se entrega año con año al mejor receptor del sistema NCAA“Gracias a todos, para mí es un honor estar con ustedes y ser un enviado de los Raiders de Oakland en un fin de semana de fiesta para todos los seguidores de la NFLDisculpen por no poder hablar español, pero puedo decir que nos comunicamos con el lenguaje de los Raiders”, compartió el ex receptor, quien en su carrera atrapó 8,974 yardas y consiguió 76 anotacionesAntes de la presentación de las dos glorias de la NFL, las porristas de los de Oakland ofrecieron un adelanto de la coreografía que el público podrá observar durante el juego de mañanaDentro del grupo de animación llamó la atención una joven de nombre Vivian, quien se dirigió al público en español, a nombre de las RaiderettesLa porrista de primer año compartió que su padre es originario de la Ciudad de MéxicoEn la convivencia, un aficionado ganó un par de entradas para el duelo de mañana