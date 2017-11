Arranca el Corona Capital 2017, un festival que "sale caro"

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El festival Corona Capital ya arrancó, serán casi 12 horas de música ininterrumpida que sonará a lo largo de cuatro escenarios y se contará con la presentación de 25 grupos para este sábadoYou Me At Six, Cherry Glazerr, Angel Olsen, Metronomy, Cage The Elephant, The XX, Elbow, Japandroids, Daya, Circa Waves junto con Palmistry integran el cartel de hoy, que como número principal tiene a Foo FightersEl Corona es un evento caro, afirmó Federico Valverde, productor general de este encuentro musical, quien aseguró que no se escatima en nada, por lo que se cubre los audios en todos lados“No porque estés a 150 metros del espacio, lo vas a oír menos, porque tendremos relevos de música y esto aumenta la producción muchísimo, no es tanto por los artistas, más bien que la vocación del festival es cada día ser mejor”, declaró a los mediosAñadió que cada año se traen artistas grandes y en general todo aumentó, “hay que pagarle a casi 50 exponentes, todos son internacionales y obviamente hay que sacar los dólares para pagarles”, dijoAsimismo hay que pagar seis hoteles con mil 100 cuartos para ellos, junto con aviones, transporte local, seguridad privada e infinidad de cosasArmando Calvillo, director de festivales en OCESA, agregó que la calidad del sonido mejoró, recordó que en el primer año hubieron diferentes situaciones, como que se empataban las canciones o que a veces no se escuchaba bien“Este año nos enfocamos a que fuera mejor, que se perfeccionara, que las especificaciones fueran mayores; ya todo el mundo sabe que se escucha bien en el festival y entregamos una calidad que la gente espera para que todo sea congruente”, opinóArtículo Green Day llevará al Corona Capital más de 30 años de éxitos Espectáculos La banda lanzó ayer "Greatest Hits: God's Favorite Band” rad