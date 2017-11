“Reggaetón, más que una moda”: Fonseca

Publicidad

Clínica de Periodismo El reggaetón es más que una moda, asegura el cantautor colombiano Juan Fernando Fonseca, quien con su mezcla de pop con ritmos colombianos y urbanos se ha llevado a casa cinco premios Latin Grammy“El reggaetón es lo de hoy porque es tiene una sabrosura muy particularYo creo que el reggaetón o el mundo urbano es un género que hay que admirar por la manera en cómo se ha construido, la fuerza que ha agarradoHay muchas cosas positivas en este género y no le quita protagonismo a nada, hay espacio para todoYo lo respeto como forma de expresión y como movimientoNo creo que porque el reggaetón esté viviendo un gran auge entonces no pueda seguir existiendo el pop o la balada… es un género más dentro de todos los latinoamericanos”, dijo a EL UNIVERSALEl intérprete de “Por pura curiosidad”, tema que suma más de 5 millones de visualizaciones desde su estreno en YouTube en octubre, mencionó que parte fundamental de su éxito es reflejar su esencia, trabajar con pasión y pensar con responsabilidad en el mensaje que quiere dar a sus seguidores“Soy un defensor del contenidoPienso que como cantante puedes decir lo que se te pase por la cabeza pero de manera respetuosa”Manifestó que sin importar que sus canciones, en especial sus últimos trabajos toquen temáticas sensuales, no congenia con lo que otros artistas del estilo urbano realizan para sumar notoriedad, como lo es realizar composiciones que denigran a la mujer y que hacen apología de la violenciaFonseca declara que a pesar de que hay muchos exponentes del género urbano, él nunca los ha visto como competencia y que se alegra por la variedad de propuestas de ritmos latinos que surgen en el medio“Por pura curiosidad” y “Cuando llega a casa” —tema principal de la telenovela Un papá a toda madre— son dos sencillos de su nuevo álbum, próximo a estrenarseAmbas canciones han ganado gran popularidad en redes sociales y se enlistan a los 15 años de trayectoria musical del cantante