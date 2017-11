"El Bronco" promete Hacienda a Meade

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador de Nuevo León y aspirante independiente a la Presidencia, envió mensajes a los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Turismo, Enrique de la Madrid, en medio de la carrera por 2018De Meade, quien según analistas, tiene probabilidades de abanderar al PRI el año entrante, dijo que lo mantendría como titular de Hacienda en caso de llegar a la PresidenciaDurante la inauguración del Buen Fin en Nuevo León, dijo que “como decía aquí el secretario de Economía [Ildefonso Guajardo], el secretario de Hacienda está haciendo un gran esfuerzo y tendrá chamba para el próximo sexenio”A Meade, remató, “lo vamos a invitar ahí donde está y obviamente seguiremos en ese sentido”El titular de Hacienda, también a la cabeza de las carteras de Relaciones Exteriores y Desarrollo Social en este sexenio, no se ha pronunciado al respectoDespués, en la Cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se celebra hasta el domingo en Monterrey, afirmó que le “encantaría” competir con el secretario de turismo Enrique de la Madrid por la Presidencia de la RepúblicaEsto, sobre cómo ve las aspiraciones políticas del priísta: “A mí me encantaría que fuera mi competencia, nos llevamos a toda madre, podemos hacer una gran competencia y no me desagrada, pero es decisión de él y de su partido”No es la primera vez que Rodríguez Calderón muestra su apoyo a otros aspirantesAnte la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), antes de hacer oficial su intención de contender en 2018, dijo que votaría por el panista Miguel Márquez