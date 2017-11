Aprovechan ofertas en Salamanca

Publicidad

Cientos de salmantinos salieron a buscar las ofertas del Buen Fin en las tiendas de la ciudad; acudieron a los centros comerciales, donde hay descuentos desde el 10 hasta el 50 y 60 por ciento en diferentes productos.Las calles de Salamanca lucieron llenas durante todo el día de ayer.Otros más acudieron a la zona centro, donde se les presentaron ofertas en zapaterías, tiendas de ropa y accesorios y sobretodo en mueblerías.“Nosotros estamos ofreciendo descuentos de hasta un 50 por ciento, pues te llevas comedor y sala con menos de 6 mil pesos, eso ya es una buena oferta y sí la gente está preguntando mucho, pero las ventas no han sido tan buenas” platicó Martín, comerciante salmatino.Los locatarios salmantinos contrataron desde mujeres para que a través de una bocina y música ofertaran sus productos, hasta payasitos para que atrajeran a los clientes.En los comercios se ofertaron zapatos, muebles, ropa, pantallas, accesorios, bicicletas, y hasta joyas y blancos.“Sí hay muy buenas ofertas, la gente pregunta, están viniendo de a poquito, pero hay va” platicó El Payaso “Tarolas”, quien promovía las ofertas de una tienda en el Centro de la ciudad.A pesar de que las calles lucieron llenas y con más tráfico de lo normal, los comerciantes dijeron que no necesariamente este fin de semana era el mejor para ellos.“Pues el Buen Fin y las ofretas se están dando en el centro, pero no en el mercado, aquí ya damos barato y más bien ha estado solo aquí”, contó un comerciante del Mercado Tomasa Estéves.Los salmantinos salieron a ver las ofertas, pero esperan la llegada del aguinaldo para hacer compras.“Sí hay en algunos lugares buenas ofertas, yo quiero comprar un colchón y sí vi que hay baratos, pero pues ahorita no hay dinero de todas formas” platicó Rosalba, vecina de la zona centro.Los comerciantes esperan que para este domingo y lunes de puente, las ventas mejoren, aunque aseguraron que será hasta mediados de diciembre cuando las ventas mejoren.