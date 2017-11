Exigen intervenga la Policía Federal

Publicidad

Luego de la balacera que se registró ayer en la colonia La Moderna, donde hubo 3 muertos, el regidor del PRI, David Muñoz, dijo que considera necesario entregar la ciudad a la policía federal.“Deberíamos entrar ya al Mando Único, pero al Federal, entregarle la ciudad a la Polícia Militar, a los federales, porque la verdad ya es burla que nos digan que no pasa nada, que son hechos aislados y que la estrategia está caminando”, destacó.Además resaltó la problemática que representan los ataques entre grupos armados, los cuales dejan daños colaterales, además de alterar la paz y el orden público.“Siempre dicen cuando matan a alguien que era perseguido, que era sospechoso de delitos, pero según parece que en esta ocasión hay una víctima externa que iba al templo Las Criptas, es cuando nos ponemos a pensar que pudo haber sido algún familiar nuestro o nosotros, alguna persona cercana, un amigo”, dijo.El Regidor resaltó que la estrategia de seguridad en la ciudad con el programa Escudo continúa fallando pues a pesar de que hay cámaras y policías, continúan los hechos violentos a plena luz del día.“Claro que está fallando la estrategia de seguridad, insistimos con lo del programa Escudo que la verdad no sirve pues las cámaras que dicen que funcionan y en esa zona hay obras y hay cámaras, es una zona residencial, donde se supone que hay policías al por mayor e incluso policías pagados por los propios ciudadanos”, recalcó.Destacó que la seguridad está fallando porque no hay una correcta prevención.“No se previene, no hay tareas de inteligencia, se supone que se puede detener haciendo tareas de persuación, que es parte de la primera estrategia donde poco o nada hemos hecho pues llegan vehículos foráneos sin placas, gente que estudia los movimientos de sus víctimas y los van siguiendo”, declaró.David Muñoz, dijo que el Alcalde busca “ tapar el sol con un dedo”.“Poco les interesa a las dependencias de seguridad y de prevención del delito, no hace caso. Ricardo (Ortiz) cree que con llevarnos a una junta con el General a informarnos que van bien es suficiente pero no nos damos nosotros por servidos”, dijo.Capacitar más e invertir mayor recurso en la preevención fue lo que sugirió el regidor del PRI.“No tiene caso pedir la salida de Ugalde; Ricardo se quiere reelegir, va a hacer oídos sordos en su afán político en lugar de entregar la ciudad a alguien con mayor capacidad que de verdad tenga una estrategia y ganas de hacer bien las cosas”, finalizó.