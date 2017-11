Ven ‘flojo’ Buen Fin en Irapuato

Publicidad

A pesar de que este fin de semana es llamado “el más barato del año”, algunos irapuatenses dijeron que este año vieron menos movimiento en la ciudad que en ocasiones anteriores, debido a que las ofertas que han visto no son atractivas. “No vi buenas ofertas. En Liverpool, en teléfonos es solo mandarte dinero al monedero y el plazo más largo de meses sin intereses es de 9. La verdad es que promociones que valgan mucho la pena no hay”, dijo Liliana Espinoza, cliente de la tienda departamental. Además, algunos dijeron que las piezas con mejores promociones eran únicas o bien solo se encontraba la de exhibición en no muy buenas condiciones y otras 2 piezas. “Vine a ver las lavadoras al Waltmart San Roque. Encontré una que hace unas semanas estaba arriba de los 8 mil pesos. Ahora vengo y está en 7 mil. Pregunté y me dijeron que había otra en la bodega pero nunca la encontraron y esa que tienen ahí en exhibicion está maltratada”, explicó la señora Martha González, con respecto a su experiencia en la tienda. En la tienda departamental Waltmart San Roque son pocas las pantallas que se encuentran en descuento, mientras que la mayoría continuan con su precio original monitoreado por el equipo de AM desde principios de noviembre. “Este año yo no vi muchas ofertas reales. Además da desconfianza, pues a veces parece que le suben el precio y le pegan que tiene descuento pero en realidad sale a lo mismo”, opinó la señora González. Además en redes sociales los irapuatenses expresaron descontento ante las ofertas que el Buen Fin ofreció este año.