ganza de un cobarde intimidado.”George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.La palabra “bullying” no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española, aunque su uso como expresión cotidiana es un anglicismo que significa el hecho de agredir, molestar, intimidar o fastidiar a otra u otras personas por el solo hecho de demostrar debilidad por parte de quien padece la agresión o que se abusa de su paciencia y tolerancia.Si bien la voz de “bullying” se ha referido originalmente a los espacios estudiantiles, hoy por hoy ha ampliado su acepción a todo el espectro social, sean personas físicas o morales, sin distinguir rangos, posiciones, sexo, edad, condición socio-económica, etc.Hace unos días, para una muy disminuida población creyente de las declaraciones oficiales, se pretendió desviar la atención pública afirmándose que no era “correcto” hacerle “bullying” a las fuerzas de seguridad pública por la creciente inseguridad que se vive dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.Respecto a tal aseveración, es preciso considerar, en estricta justicia, que así como dentro del conglomerado social hay personas pacificas, violentas, honestas, corruptas, culpables, inocentes, decentes, etc., etc., así también de entre los elementos de seguridad pública, hay una inmensa mayoría de personas devotas de su responsabilidad para custodiar y apoyar a la sociedad, al grado de poner su vida en peligro e, incluso, ofrendarla por los demás. Ciertamente, también hay otros que, a pesar de ser minoría, ven la forma de obtener, prepotentemente o por órdenes superiores, algún beneficio personal o de grupo al amparo del uniforme o placa así como la complicidad de otros semejantes a ellos.De aquí que, el supuesto “bullying” que se ha pretendido endosarle a los cuerpos de seguridad pública deriva de un macro cinismo porque casi la totalidad de la población nacional está consciente de que la grave inseguridad deriva de las altamente costosas decisiones populistas del Poder Legislativo, notoriamente ignorantes de las consecuencias a que conducen tales decisiones “mayoritarias y populacheras” al aprobar modificaciones constitucionales o legales que, a todas luces, han generado gravísimas consecuencias que afectan la seguridad de todo el cuerpo social.Es inevitable que tales modificaciones alcancen también la responsabilidad del Poder Ejecutivo al no haber ejercido su derecho de veto en los términos del inciso “D” del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el momento mismo en que fueron sometidos a su consideración los proyectos modificatorios que se le presentaron.No cabe duda que aún hay tiempo para deshacer esos mamotretos legislativos que tanto están dañando a la sociedad ya que la inseguridad no solo es altamente riesgosa físicamente sino aniquiladora jurídicamente.Y cada vez adquiere más notoriedad la inseguridad jurídica cuando se ve el abuso, prepotencia, intimidación y, sobre todo, latrocinio, ejercido por la autoridad que hace alarde de actos de corrupción y de apoyo a la impunidad, llegando a extremos insólitos.Resalta pues que, en realidad, el “bullying” no es contra los elementos de seguridad pública por parte de la población, como afirma el poder público, sino que es el que ciertamente ejerce el propio poder público contra la población.O ustedes, apreciables lectores, ¿cómo lo aprecian?Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.