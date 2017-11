Del Rincón trovero

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A TREINTA AÑOS DE HABERSE PUBLICADO EL LIBRO MAS IMPORTANTE DEDICADO AL BOLERO, DEL AUTOR COLOMBIANO JAIME RICO SALAZARLa necesidad de hacer una consulta sobre la autoría de un bolero de origen puertorriqueño, me hizo localizar en mi modesta biblioteca de libros de la música popular, un libro dedicado al bolero, el importante y muy difundido género musical que tuviera su origen en la bella ciudad cubana de Santiago allá por 1885, cuando un sastre que era trovador y compositor llamado José “Pepe” Sánchez compuso una canción llamada “Tristezas” y que cuando la dio a conocer a un grupo de amigos alguno dijo que era un bolero (quizá por alguna remota asociación armónica con un género musical bailable español que se conocía con ese mismo nombre), y al poco tiempo algunos notables autores cubanos contemporáneos de Pepe Sánchez como Sindo Garay, Miguel Matamoros, Alberto Villalón, Manuel Corona y Rosendo Ruiz, comenzaron a hacer canciones con el mismo patrón rítmico, diciendo que eran boleros, y así llegaron algunos de ellos a tierras yucatecas a principios del siglo XX, y muy pronto comenzaron a hacerse canciones con ritmo de bolero yucateco. El paso del bolero de Yucatán a la ciudad de México con canciones del gran trovador y compositor yucateco Guty Cárdenas y la gran creatividad del compositor Agustín Lara, y de otros grandes músicos y poetas mexicanos, hicieron que en la segunda y tercera década del siglo pasado surgiera arrollador el bolero mexicano y que gracias a la radio, al cine y a los entrañables cancioneros “Picot” se proyectara a muchos otros países, incluida España con el llamado “bolero moruno”. Y ese libro donde se escribe con gran amplitud y gran conocimiento sobre la temática del bolero a nivel mundial lo escribió un investigador musical colombiano llamado Jaime Rico Salazar al que tuve el gusto de conocer en la ciudad colombiana de Bogotá un día del mes de junio de 1989 gracias a una investigadora musical colombiana llamada Leonor Linares de León, y las cosas sucedieron de una manera que considero mágica para que conociera a Jaime Rico Salazar y que tuviera en mis manos la primera edición de su libro “Cien años de boleros”.Aunque no puedo ahora entrar en muchos detalles, yo he estado con Jaime Rico Salazar lo menos una diez veces en diversas ciudades. Nos conocimos en Bogotá, pero también lo he visto en la ciudad colombiana de Cali. Eso que llamamos las “casualidades” (que no las hay, porque lo que llamamos “casualidades” o “coincidencias” son los encuentros de personas afines, en un determinado lugar y en una cierta fecha) y así es como he tenido encuentros con Jaime Rico en la ciudad norteamericana de Miami, en la ciudad puertorriqueña de Ponce y en la ciudad de México (la más reciente, apenas el año pasado,) cuando vino a presentar un hermoso libro dedicado al tenor mexicano Alfonso Ortiz Tirado. Concluyo esta colaboración manifestándole a Jaime Rico Salazar mi permanente y absoluta admiración y festejando los 30 años de que fuera publicado por vez primera su maravilloso libro “Cien años de boleros”, uno de mis supremos libros de consulta musical.El correo electrónico del autor de estas colaboraciones de domingos y de jueves es el [email protected]