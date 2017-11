El padre del mestizaje en América

Publicidad

El Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas en el Estado de Quintana Roo fue celebrado en Chetumal y la Isla de Cozumel. Era el mes de julio de 1998. Hace casi diez y nueve años. De la Ciudad de México volamos a la “Ciudad Blanca” de Mérida y de ahí hasta la Capital del Estado Anfitrión. En un avioncillo de diez plazas sobrevolamos las selvas yucatecas y desde las alturas, veíamos destacar, de vez en vez, los antiguos Santuarios Mayas.El 25 de julio, muy de mañana, abordamos en Playa del Carmen, el crucero que nos llevaría a Cozumel, del maya “Cuzamil” que significa “Tierra de Golondrinas.” Es la mayor de las islas mexicanas del Caribe, distante diez y ocho kilómetros hacia el Oriente de la península. Llegamos al Muelle Internacional de San Miguel. Luego de instalarnos, asistimos a la inauguración de los trabajos cuyo tema era: “Hombres ilustres de tu Comunidad o Estado”. Yo presenté. “Lagos…¿Porqué Atenas de Jalisco?” Di a conocer al Patriota, al Filósofo, al Literato, al Poeta, al Sabio, al Educador y al Académico; en las personas de Pedro Moreno, Agustín Rivera, Mariano Azuela, Francisco González León, Hermión Larios, Fray Dionisio Gómez y Carlos González Peña. De “..completa y equilibrada la selección de personajes representativos de Lagos de Moreno..”, fue calificado el trabajo presentado. En todo momento nos acompañó el C. Víctor Manuel Vivas González; Presidente Municipal y el Ayuntamiento de la isla.Durante la inauguración supimos que el descubridor de estas tierras fue Juan de Grijalva y que el clérigo Juan Díaz Núñez celebró la Primer Misa en el Continente. Antes de entonar el Himno Nacional, se cantó el Himno a Quintana Roo y me llamó la atención la estrofa que dice:“Esta tierra que mira al Orientecuna fue del primer mestizajeque nació del amor sin ultrajede Gonzalo Guerrero y Za’asil.”Cuya letra es de D. Ramón Iván Suárez Caamal. ¿Quién es Gonzalo Guerrero? Un personaje desconocido para la mayoría de los mexicanos.Al mediodía me tocó compartir la mesa con varios buzos daneses quienes comentaban sus experiencias en la Montaña de Coral de Palankar, en Yucab y en la Paredde Santa Rosa, abundante en cuevas donde disfrutaron de la cantidad de anémonas, gigantes, meros, cabrillas, morenas, peces mariposa, esponjas y pargos amarillos, habitadores de aquel paraíso submarino. También estaba D. Tomas Arnábar Gunam, Cronista Vitalicio de la Ciudad de Champotón; autor de publicaciones, libros y agradable charla. Comentamos nuestra llegada y la visita al Club de Vela Bacalar y al Cenote Azul. El cronista campechano hablo de personajes pintorescos champotoneros y yo de los Laguenses. Coincidimos en muchas anécdotas. Me obsequió su obra: “¡Toma tu Champotón !” Anécdotas picantes y curiosas revestidas de un lenguaje porteño muy común en aquellas tierras.El día estaba tranquilo y tranquilas estaban las playas caribeñas. La comida fue en Chankanaab. Desde la altura donde estábamos con vista al mar, no sabíamos deducir que había sido primero: O el azul fundido de sus aguas o el hermoso azul celeste de su cielo. A lo lejos flotaban sonrientes los veleros. Una que otra ballena asomaba el lomo resoplando en la superficie; y hasta una pareja de juguetones delfines alegraban aquella hermosa estampa caribeña. Dentro del recinto los meseros iban y venían surtiendo las mesas de pulpo en escabeche, sopa de lima, arroz con leche de coco y pollo horneado y adobado con raíces caribeñas; tradición culinaria de origen maya.Para nuestra fortuna se sumó momentáneamente el Profr. Velio Vivas Valdés, Cronista Vitalicio de Cozumel. Le pregunté sobre Gonzalo Guerrero. Con brevedad nos dio cuenta del personaje y me obsequió un estudio que del aventurero español había publicado en 1996. De esta obra, quiero compartirles algo a ustedes:“Ningún novelista, por imaginativo que haya sido, ha creado un perfil tan especial y una vida tan azarosa, controvertida y llena de aventuras como la de Gonzalo Guerrero; nacido hispano y muerto maya.” Este aspirante a conquistador nació en Palos de la Frontera (Moguer), Provincia de Huelva, España en 1470 ( ? ). Pasó a las tierras descubiertas, a fines del Siglo XV o principios del XVI.Es importante conocer a quien por amor se hizo maya. Gonzalo Guerrero, en justicia, debe ser señalado como el forjador de una raza: La mestiza. Estábamos equivocados al señalar a Da. Marina ó “Malinche”; concubina de Hernán Cortés y a quien se le señala como la generadora de la estirpe mexicana. Ahora si entiendo la estrofa del Himno del Estado de Quintana Roo.Nuestro personaje ya establecido, de Santo Domingo se enroló en la tripulación de D. Diego de Enciso con destino a Veragua. De setecientos ochenta y cinco expedicionarios, víctimas del clima y las flechas envenenadas de los indígenas, solo quedan setenta y en malas condiciones y entre ellos, Gonzalo Guerrero. Era el año de 1510. Una furiosa tormenta del Caribe los hizo perder el rumbo y arrastrados por el viento, luego de días sin alimento, fueron a estrellarse en los arrecifes de “Las Víboras”; otros dicen que en “LosAlacranes.” Trato de abreviar lo dicho por Landa, Cogolludo y Bernal, dice el autor. Los mas habían muerto de hambre en el mar. Fueron capturados por caribeños quienes se comieron algunos; otros, entre ellos Guerrero, huyeron a la selva y fueron capturados por el cacique maya Xamán Ha. Afortunadamente los mayas no eran antropófagos. De todos tan solo quedaron Gerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero.A fines de 1512, Guerrero fue vendido como esclavo al cacique Nachan Can, Señor de Chetumal en la Provincia Maya de Bacalar. Guerrero ya entendía su lengua. Se vistió como ellos y tomó sus costumbres. Obtenida su independencia, fue un soldado mas de los guerreros del cacique y fue ascendido a “Nacón”; es decir, Oficial del Ejército. Se dejó crecer el pelo para peinar su tocado; se pintó el cuerpo de negro y rojo, se tatuó el rostro y se perforó las orejas para los zarcillos y el labio inferior para el bezote. En 1515 se casó “..con una muy principal mujer…Hija de cacique y pariente de Nachan Can…”Lo que queda claro es que Guerrero inició antes del descubrimiento oficial de México por los españoles, el mestizaje que hoy nos identifica. Llegó a ser Comandante en Jefe del Ejército del Cacique. Gerónimo de Aguilar escribió: “..los indios lo tienen por esforzado..” Otros dijeron: ”..ganó mucha reputación entre ellos…” “..de esclavo llegó a ser de los principales..” “..se distinguió ganando muchas victorias contra los enemigos de su señor y les enseñó a luchar, mostrándoles como levantar fuertes y bastiones…” Combatió a Hernández de Córdova en 1517 y a Juan de Grijalva en 1518.En febrero de 1519, Hernán Cortés llegó a Cosumel y fue informado, que había dos españoles que vivían entre los mayas. Cuando supieron de su presencia, Aguilar se preparó para ir al encuentro de Cortés. Por su parte, Guerrero, como dice Olivares Baró: “..náufrago español del Siglo XVI, enamorado de las piernas, los pechos y las grupas de las aborígenes mayas, renuncia a su patria, a su religión y contrae matrimonio y se asienta en las tierras de Ma”ya”ab.”Entonces, Aguilar le dice a Guerrero que vayan en su busca. El segundo le contesta: “ Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos y tiénenme como cacique y capitán cuando hay guerra. Id con Dios, yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mi cuando me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis; estos son mis hijos y cuan bonicos son…”Gonzalo Guerrero combatió a los españoles y defendió a los mayas. Murió luchando contra los soldados de Pedro de Alvarado, en Puerto de Caballos, Honduras, el 13 de agosto de 1536.Ha habido quienes lo señalan como “Padre de la Nación.” De lo que no queda duda es que mientras Da. Marina o “Malinche” tuvo hijos de españoles, incluyendo a Hernán Cortés; mas por la fuerza, Guerrero forjó una familia producto del amor a la Princesa Za’asil; por lo tanto, es el auténtico “Padre del Mestizaje.” Malinalli Tenepatl; a quienconocemos como “La Malinche”, engendró un hijo con Hernán Cortés: D. Martín. Luego, fue mujer de D. Juan de Jaramillo con quien procreó una hija de nombre María. Falleció hacia el año 1529. Existe en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, el rancho de Jaramillo; antigua Estancia del mismo nombre. Tierras que recibió el compañero de Cortés, después del levantamiento del Mixtón.Ese día 25 de julio por la tarde, recorrimos la Carretera Perimetral de la Isla y fuimos a las Ruinas de San Gervacio y al Centro Religioso de Tantón-Cuzamil. Nos parecía andar entre sus dioses: Hunab-ku, el creador del mundo; Chac, dios de la lluvia y Yum-kax, el dios del maíz.