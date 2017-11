No basta tener el poder, hay que saber usarlo

Publicidad

Millones de personas en el mundo entero estamos decepcionados del señor Donald Trump, quien desde el 20 de enero pasado asumió el cargo de Presidente de los Estados Unidos de América. No es necesario abundar en explicaciones sobre esa desilusión; el caso es que el gobernante del país más rico y poderoso de este planeta ha desperdiciado los primeros diez meses de su gestión. Es hora de recordar que “el tiempo perdido, los santos lo lloran”.El señor Trump, candidato que fue del Partido Republicano, llegó a la Casa Blanca con 62 millones 984 mil 825 votos, menos que los de la señora Hillary Clinton, candidata del Partido Demócrata, quien recibió 65 millones 853 mil 516 votos; pero dado el peculiar sistema electoral de los Estados Unidos, no se toman en cuentan los sufragios individuales, sino los votos que brindan los 50 Colegios Electorales (uno por cada Estado), cuyo número es igual al de sus representantes –diputados- y senadores. Así, el señor Trump obtuvo 304 votos electorales y la señora Clinton apenas alcanzó 227.Pero a estas alturas, ya eso es historia. La realidad es que el Presidente Trump llegó al cargo sin la preparación suficiente (según dicen sus críticos) y hasta sin la personalidad que debe tener un Jefe de Estado, pues aquello de apretarles la mano hasta casi destrozárselas a sus visitantes, entre ellos el Primer Ministro de Japón, denota falta de educación. El Secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que su jefe (Trump) “es un imbécil”, y el aludido en vez de cesarlo lo retó a unas pruebas de inteligencia.Lo que a mí me interesa dejar en claro es que se dan casos de personas -como el señor Trump- que se convierten en gobernantes tras mucho luchar por el triunfo, y cuando tienen en sus manos la gran responsabilidad de trabajar por el mejoramiento de un pueblo, resultan ser un fiasco.No quiero poner más ejemplos, pero es inevitable recordar el año 2,000 cuando en México ganó el señor Vicente Fox Quesada la Presidencia de la República, postulado por el Partido Acción Nacional. ¡Cuántas expectativas despertó en el electorado! Su triunfo fue tan claro e inobjetable, que no estalló una revolución ni fue protestado ante tribunales por algún partido político. Se le aceptó como Jefe de la Nación y se puso en sus manos la esperanza y apoyo de un pueblo ansioso de paz, progreso y felicidad.Y tanto el Presidente Fox, como su sucesor, el Presidente Calderón, ambos del mismo partido, causaron desilusión. Quizá no fueron tan malos, pero era tanto lo que se esperaba de ellos, que nos sentimos defraudados al final de sus mandatos, tanto así, que el PRI regresó a “Los Pinos”.A nivel estatal, recordemos que en diciembre de 1994 -cuando todavía se votaba en fechas diferentes la elección de Presidente de la República y la de Gobernador de Jalisco- el Partido Acción Nacional ganó la Gubernatura, el total de diputaciones locales y federales, las dos senadurías y el 66% de las presidencias municipales. ¡Fue algo increíble! En nuestro estado se quitaba al PRI casi todo el poder. Sin duda las explosiones de 8 kilómetros de calles en el Sector Reforma de Guadalajara, cuyos drenajes estaban llenos de gasolina, que tuvo como resultado inmediato e instantáneo muchas casas, edificios y vehículos destrozados, y la muerte y desaparición de un número no cuantificado de personas, ocurrida el 22 de abril de 1992, incluyó poderosamente en el electorado. Más aún cuando el gobierno quiso echar la culpa de la fuga del combustible a una empresa privada, cosa que francamente es impensable.El primer gobernador panista fue el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez. Los panistas no tenían gente suficiente para cubrir los puestos de confianza y echaron mano de empresarios, profesionistas sin partido y otras personas (entre las que me incluyo, pues fui unos meses jefe de Difusión, dentro de la Dirección de Comunicación Social). El pueblo de Jalisco esperaba cambios grandes y maravillosos y un impulso imparable en el progreso… ¿y qué pasó? Pues que no había líderes en el gobierno, capaces de comprender las ansias de cambio del pueblo, y capaces también de ejecutar las reformas necesarias. Ese fue el lamentable caso de un pueblo deseoso de avanzar, pero sin un pastor a la altura de las circunstancias.Recuerdo entre los gobernadores verdaderamente visionarios y que estuvieron a la altura de su encomienda -en los últimos tiempos- al licenciado José de Jesús González Gallo, en Jalisco, y a don Juan José Torres Landa en Guanajuato. Entre los Presidentes de México quizá apuntemos a don Adolfo López Mateos y a Carlos Salinas de Gortari. Estos hombres tuvieron el poder en sus manos y supieron ejercerlo con buenos resultados.Los países y las instituciones necesitan gobernantes sabios, prudentes, innovadores y audaces. No cuenta el sexo ni la edad, sino su actuación. Podemos hacer una lista con Winston Churchill, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Margaret Thatcher, Juan XXIII, Juan Pablo II, Ronald Reagan y algunos otros. Junto a estos personajes, Donald Trump es caricatura.Evoco el inicio del poema de Jorge Manrique (España 1440-1479) “Recuerde el alma dormida,/ avive el seso y despierte/ contemplando/ cómo se pasa la vida,/ cómo se viene la muerte/ tan callando,/…” Eso podríamos decírselo a todos los gobernantes: es tan poco el tiempo que tienen poder, que deberían de utilizar bien hasta el último segundo para hacer progresar a sus pueblos. De su trabajo habrán de dar cuenta un día, lo quieran o no.