El 'Mal Fin' de Boselli

Se dice que los goles que no conviertes, los ves reflejados en tu arco. A León le salió barato pues Mauro Boselli tuvo al menos cuatro frente al arco rival y falló, Carlos Fierro e Isaac Brizuela tuvieron dos claras y marcaron, suficiente para marcar diferencia.Ante Chivas, el lugar 13 de la tabla general, ese equipo cuya única aspiración era cerrar con algo de dignidad un Apertura 2017 para el olvido, La Fiera cayó 2-0 perdiendo tres puntos y además, generando algunas dudas de cara a la Liguilla.Colectivamente, el equipo de Gustavo Díaz no se encontró en el terreno de juego, acusó la ausencia de Luis Montes en el medio campo, Ramos no fue lo que se esperaba y peor aún, su goleador salió a la cancha con la mira nublada.Tan sólo en los primeros dos minutos, al “Matador” sólo le quedó el mote, se notaba inquieto y un tanto desesperado ante Miguel Jiménez que en el lugar de Rodolfo Cota, respondió a la confianza de Matías Almeyda.Por el lado rojiblanco las cosas no iniciaron mejor, pues el “Conejito” Brizuela tuvo también un par de chances que si bien no fueron tan claras, sí ilusionaban a la gran cantidad de seguidores tapatíos que se presentaron en el Estadio León.El complemento siguió la misma tónica, concentró el trabajo en la media cancha pero Almeyda corrigió a tiempo, ingresó a Carlos Fierro por José Juan Macías y ahí encontró la clave.El Rebaño se hizo con el balón en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, y al 67' de acción, William Yarbrough fue el héroe al sacar un gran disparo de Rodolfo Pizarro que llevaba toda la etiqueta de gol.Un minuto después se marcó un tiro de esquina, el parteaguas para Chivas. Edwin Hernández metió el balón al área y a segundo poste, ante la pésima marca de Mauro Lainez, Fierro cabeceó para enviar el balón al fondo de la red de Yarbrough.El “Güero” celebró su anotación llorando, y el rostro de los once elementos felinos no fue diferente al del rojiblanco. Remaban contra corriente y aunque no perdían la clasificación, sí una mejor posición en la tabla general.El Rebaño se creció al verse con la ventaja, tocaban como en sus mejores días, Salcido daba cátedra y hasta le arrebataron varios “olés” a la tribuna. La Fiera fue la otra cara de la moneda, perdió aire, protagonismo y como consecuencia, el partido.Brizuela puso el 2-0 en el tanteador al 88', con un buen disparo al arco que Yarbrough no pudo desviar y el cual sentenció a los Verdes, a la espera de algunos resultados que determinen su posición final en la Liguilla.