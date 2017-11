Buscan las mejores ofertas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el segundo día del Buen Fin las zonas comerciales de León estuvieron repletas de visitantes que buscaban aprovechar las ofertas y promociones.Desde que abrieron las tiendas los estacionamientos de cada centro comercial comenzaron a ocuparse por vehículos con placas de todas partes de la República, y adentro, en los locales, cientos de personas entraban y salían.Los aparatos electrónicos fueron los más buscados por los compradores.Fernando y su familia fueron unos de los leoneses que decidieron acudir a las tiendas, buscaban una pantalla y compararon los precios en distintos establecimientos, hasta dar con la oferta indicada.Hicieron la compra y recibieron una bonificación que usarán para la compra de despensa y otros artículos para el hogar.Muchos de los compradores visitaron varias tiendas antes de comprar, pues con la experiencia de años anteriores reconocían la importancia de verificar la mayor cantidad de promociones ofrecidas.“Nos esperamos a estas promociones para comprar aparatos que a lo mejor difícilmente los encuentras en promoción en otras temporadas, pero sí buscamos no irnos a la primera, le buscamos en otros lados si hay mejores promociones, y pues ya también revisamos el presupuesto”, comentó una madre de familia.De igual forma gran parte de los compradores aseguraba estar buscando exclusivamente ciertos artículos o aparatos, aunque en algunos casos los aparadores resultaban irresistibles.“La verdad andamos buscando una lavadora nueva, pero mira, no hemos pasado ni a verlas y ya llevamos la cafetera”, aseguró Rogelio Trujillo.Respecto a las formas de pago, la mayoría de las promociones que en esta edición del Buen Fin se ofrecen incluyen facilidades de pagos y meses sin intereses, an algunos lugares otro beneficio son las bonificaciones.“La mayoría son pagos con tarjeta, son lo que más les facilita la compra, creo yo, a los clientes”, declaró el gerente de una tienda de drones.No obstante, como medida para cuidar la economía, muchos compradores buscan adquirir sus nuevos productos en efectivo para no verse endeudados por meses.“Yo siempre busco mejor que sea de contado porque no me gusta arriesgarme a deber todo un año, y luego menos con la cuesta de enero, y todo lo que se eleva cuando empieza el año”, dijo Laura Macías.Sin embargo también hay quienes ven las ofertas con desconfianza y cree que no son reales.“Yo pienso, puede que me equivoque, que nada más es un gancho para que compres y te endrogues”, consideró José Cortés, visitante originario del municipio de Lagos de Moreno.