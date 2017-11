Cautivan globos a miles

Publicidad

Viento en popa el Festival Internacional del Globo. El parque Metropolitano registró una masiva asistencia de visitantes estimado en aproximadamente 100 mil personas durante todo el día, y se espera que para este domingo otra gran afluencia.El presidente del Consejo del FIG, Oscar Abraham Rocha Moreno, dijo que en el arranque del festival, el viernes, estimaron la asistencia arriba de las 40 mil personas, pero ayer sábado la gente se volcó desde temprana hora.“Hemos tenido comentarios muy positivos, pues a pesar de la gran cantidad de gente, hay mucho orden dentro del parque. Se reforzó la vigilancia con elementos de seguridad pública, personal del mismo parque y se contrató seguridad privada; se instalaron más de mil sanitarios móviles para evitar las largas filas de otros años, hay fluidez en los accesos, y limpieza en el parque”, explicó Abraham.La temperatura mejoró este sábado al registrarse 8.74 grados a las 6.30 de la mañana, contra los 6 grados del día anterior.Decenas de camiones foráneos comenzaron a llegar desde la madrugada. Una verdadera romería de personas inicio el acceso a las instalaciones desde las 4.30 horas en que se abrieron las puertas.En la zona de campamentos familias completas dentro de las tiendas de campaña. Este año más orden y vigilancia.“No se les permite salirse de esa zona. Algunos trataron de instalar sus tiendas de campaña en el área donde son los conciertos pero fueron desalojados. Se tiene que mantener el orden”, destacó Rocha.El cansancio les ganó a muchos de los visitantes que de plano se quedaron dormidos en la zona de despegue, mientras otros buscan subirse a las canastillas de los globos, por lo menos para tomarse la foto.Pilotos señalaron que a la hora de despegue se registraron vientos que llevaron a los globos a terminar su descenso entre huizaches allá por el rumbo de La Patiña y otros en Hacienda Arriba.Dentro del parque mucho orden y seguridad. Sin embargo fuera, sobre todo en el parque lineal Sardaneta, desorden total, comerciantes ambulantes por doquier, basura y suciedad.Fuera cientos de personas observando el vuelo de los globos. Familias completas que llevan a los niños para ver de cerca estos gigantes de los cielos.“Somos 8 de familia. Para pagar 100 pesos por cada uno no alcanza. Por eso nos conformamos con verlos a distancia”, dice Manuel Moreno.Los organizadores del FIG esperan que para este domingo la asistencia de por lo menos 100 mil personas más, pues a las 9.30 de la noche será el concierto del grupo musical Café Tacvba. Ese el día estelar este domingo pues también se tendrá una noche mágica a las 7 de la noche con el encendido de globos, “desde Valencia, España, el Bello Canto” y a partid de las 8 de la noche el DJ Constet y DJ SVBVG.Los asistentes al Festival Internacional del Globo (FIG) desaprovechan servicio de transporte exprés de estacionamiento “satelital” o “remoto” al Parque Metropolitano.Un servicio que prestan los permisionarios del transporte urbano de León para facilitar el acceso al Festival Internacional del Globo y que solo se ofrece sábado y domingo de 4.30 a 10 de la mañana.Ayer fueron contados los vehículos que utilizaron el estacionamiento gratuito que se localiza en el bulevar Hidalgo, casi esquina con Alonso de Torres. No llegaron ni a cien carros.El servicio comenzó a partir de las 4:30 de la mañana, pero prácticamente se suspendió a las 8 de la mañana por la falta de pasajeros.Fueron apenas unas 12 corridas las que se hicieron. Los últimos con un solo pasajero.El estacionamiento era gratuito, pero a diferencia de otros años, en esta ocasión no hubo no había medidas de seguridad, por lo que algunos automovilistas, ante el riesgo de cristalazos y de robo de partes, prefirieron irse a un lugar más seguro.“Creo que a este servicio, que el año pasado tuvo éxito, le falto promoción este año. Sólo los primeros viajes el camión iban con suficientes usuarios”, relató Francisco Moreno, operador.El costo del viaje es de 11 pesos por adulto y de seis pesos por niño y en solo 15 minutos se estaba en el Parque Metropolitano, dado que hay una carril exclusivo. Sólo hay una parada intermedia en Aurrera de Echeveste.Las frecuencia de salidas inició cada 10 minutos, luego, ante la falta de pasajeros, fue cada 20 minutos.“Creo que han desaprovechado el servicio de transporte que se ofrece. Es una buena opción para evitar los congestionamientos viales en la zona del Parque, el pagar estacionamientos, y una forma práctica”.Sin embargo, el problema que enfrentan los usuarios es que pueden dejar su carro en dicho estacionamiento, pero tienen hasta las 10 de la mañana para regresar en ruta exprés.Si no lo hacen en ese tiempo tienen que utilizar la ruta 85 normal que vienen saturadas y que hacen hasta una hora del parque Metropolitano hasta el estacionamiento, o tomar un taxi que cobra hasta 100 pesos.Personal de Movilidad estuvo atento a los recorridos y frecuencia de la ruta exprés pero poco pudieron hacer para que se aprovechara el servicio que se ofrece sólo sábado y domingo.¡No te pierdas estas recomendaciones si vienes al FIG!